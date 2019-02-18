Apple’ın aldığı yeni patent, esnek ekranlı kordonu ve MicroLED ekranlı Apple Watch modelinin detaylarını ortaya çıkartmış oldu.

Apple’ın esnek ve katlanabilir yapıdaki cihazlar üzerine çalışmalar yaptığını kanıtlayan yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şimdi de hem MicroLED ekran teknolojisini kullanan hem de kordonun bir kısmı esnek ekrandan oluşan akıllı saat modelinin patenti ortaya çıktı.

Patentte yer alan görsellerden anlaşıldığı üzere bu defa Apple, sadece kare bir OLED ekranla sınırlı kalmıyor. Saat kayışının ekrana yakın tarafları da esnek bir ekrandan oluşuyor. Böylece birkaç farklı kullanım senaryosu daha gündeme gelebiliyor.

İlk olarak akıllı saatlerle kısıtlı bir kare ekran alanından çok daha fazla görülebilir ekran alanına geçiş yapılma ihtimali ortaya çıkıyor. Bununla birlikte şu an için bu esnek ekranlı kordonun değiştirilebilir olup olmayacağı bilinmiyor.

Eğer değiştirilebilir bir sistem meydana getirilirse söz konusu bu kordon, akıllı saate ek fonksiyonlar katacak bir modül haline de gelebilir. watchOS ile birlikte de çok farklı kullanım senaryoları ortaya çıkabilir.

Her ne kadar Apple, sık sık MicroLED teknolojisi ile gündeme gelse de 2019 yılında bu teknolojiye sahip bir modelin ortaya çıkması çok da muhtemel görünmüyor. Hem daha ince hem de daha az enerji tüketen bu ekran teknolojisi, Apple’ın esnek ekranlı cihazlarında kilit rol oynayabilir. Elbette böyle bir ürünün son tüketiciye ulaşıp ulaşmayacağı da net değil. Çoğu zaman alınan patentlerdeki teknolojilere sahip ürünler kullanıcılara ulaşmıyor.

Bu süre zarfında hem Apple Watch hem de iPhone modellerinde OLED ekran teknolojisi kullanılmaya devam edilecek.