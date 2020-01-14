Apple tatillerin ardından işletim sistemlerinin beta sürümlerini yayınlamaya geri döndü. Geliştiricilere ikinci beta sürümleri sağlanan sistemler arasında iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, watchOS 6.1.2, tvOS 13.3.1 ve macOS 10.15.3 yer alıyor.

Apple, tatiller nedeniyle yarım bıraktığı işletim sistemleri güncellemelerine kaldığı yerden devam ediyor. Şirket, geliştiricilere iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, watchOS 6.1.2, tvOS 13.3.1 ve macOS 10.15.3'in ikinci beta sürümlerini temin etti.

Yeni derlemeler Apple Developer Center'dan test programına kaydolanlarca indirilebiliyor. Diğer bir seçenekse beta yazılımı çalıştıran bir cihazdan kablosuz güncelleme yoluyla geliştirmek. Betanın kamuya açık sürümlerinin de geliştiricilere açıldıktan birkaç gün sonra Apple Beta Software Program sitesi aracılığıyla indirilebileceği kaydediliyor.

İlk beta sürümleri 17 Aralık'ta yayınlanmıştı. Bunun öncesinde Apple, 10 Aralık'ta iOS 13.3, iPadOS 13.3, watchOS 6.1.1 ve tvOS 13.3'ün testlerini 4 beta sürümünün ardından tamamlamıştı. Apple'ın beta sürümlerinde neyi değiştirdiği ya da güncellediği bilinmiyor çünkü hiçbir sürümün destek belgelerinde yazılım güncellemesi için 'yayın notları' bulunmuyor. Bununla beraber betaların yeni özellik ekleme ya da değiştirme yerine performans geliştirme ve küçük değişiklikler içerdiği düşünülüyor.

Kullanıcılara beta sürümleri düşük bir ihtimal de olsa veri kaybı ya da başka sorunlar oluşabilmesi nedeniyle yaşamsal ya da öncelikli cihazlara yüklememeleri tavsiye ediliyor. Betayı test edecek olanların sürümü ikincil cihazlarına yüklemeleri ve bunu yaparken verilerinin yedeklerini almaları öneriliyor.

Yeni güncellemelerde 'çığır açacak' yenilikler beklenmiyor. Bununla birlikte iOS 13.3.1’in, en son güncelleme ile getirilen ‘İletişim Sınırları’ ile ilgili ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar için hata gidermeleri ve diğer sistemsel sıkıntılar için iyileştirmeler içeriyor olması muhtemel görünüyor.

iOS 13.3.1 güncellemesini alacak iPhone modelleri şunlar: