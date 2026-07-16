Apple Haritalar'a Eklenecek Reklamlar Netleşiyor: Bu Reklamları Görmeyeceksiniz!

Apple'ın Apple Haritalar'a reklam ekleme kararının ardından bu reklamların hangi kategorileri içermeyeceği ortaya çıktı.

Apple, ABD ve Kanada’da bu yaz hayata geçirmeye hazırlandığı Apple Haritalar reklamları öncesinde kuralları netleştirdi. Güncellenen "Apple Reklam Hizmetleri" politikasıyla birlikte, platformda hangi sektörlerin hiçbir şekilde reklam veremeyeceği resmiyet kazandı.

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Apple'ın bu hamlesi, özellikle en büyük rakibi Google Haritalar'ın en çok gelir elde ettiği bazı dev reklam kategorilerini doğrudan dışarıda bırakmasıyla dikkat çekiyor.

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3 kategori doğrudan yasaklandı

Yayınlanan yeni politika belgesine göre ilk aşamada Apple Haritalar üzerinde reklam vermesi kesin olarak yasaklanan sektörler şunlar:

Ev Hizmetleri : Tesisat, elektrik, çilingir, ısıtma/havalandırma, haşere kontrolü, çatı tamiri veya genel müteahhitlik gibi evde sunulan tüm teknik ve bakım hizmetlerinin doğrudan veya dolaylı olarak reklamını yapmak yasak.

: Tesisat, elektrik, çilingir, ısıtma/havalandırma, haşere kontrolü, çatı tamiri veya genel müteahhitlik gibi evde sunulan tüm teknik ve bakım hizmetlerinin doğrudan veya dolaylı olarak reklamını yapmak yasak. Kefalet Senedi Hizmetleri : Ceza yargılamaları öncesinde salıverilmeyle ilişkili kefalet senedi veya güvence senedi sağlayan hizmetlerin reklamlarına izin verilmeyecek.

: Ceza yargılamaları öncesinde salıverilmeyle ilişkili kefalet senedi veya güvence senedi sağlayan hizmetlerin reklamlarına izin verilmeyecek. Kripto Para ATM'leri: Kripto para birimleri için nakit işlem sunan ATM'lerin reklamları da Haritalar uygulamasında yer alamayacak.

Sektör analizlerine göre özellikle çilingir, tesisatçı ve elektrikçi gibi "Ev Hizmetleri" kategorisi, Google Haritalar’ın yerel reklam modelinde (Local Services Ads) milyarlarca dolarlık devasa bir pazar payına sahip ancak bu sektörler, internet üzerinde sahte konumlar ve yanıltıcı fiyat teklifleriyle kullanıcıları suistimal eden dolandırıcılık vakalarıyla da sıkça anılıyor. Bu sebeple Apple, riske girmek istememiş gibi görünüyor.