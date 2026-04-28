Apple İki Farklı "Ultra" Ürün Geliştiriyor: Şirketin Yeni ve Pahalı Ürün Sınıfı Olacak!

İddialara göre Apple, Ultra serisini birkaç modelle sınırlı bırakmayıp yeni ve pahalı bir ürün sınıfına dönüştürecek.

Apple cephesinde uzun süredir konuşulan büyük değişim netleşmeye başladı.

Şirket, “Ultra” adını yalnızca bir model değil, âdeta yeni bir ürün sınıfı hâline getirmeye hazırlanıyor. İlk adım ise bu sonbaharda tanıtılması beklenen katlanabilir iPhone ile atılacak.

iPhone Ultra geliyor

Sektörde uzun süredir “katlanabilir iPhone” söylentileri dolaşıyor ve Apple geliştirme sürecinin ileri aşamalarına ulaştı bile. Çoğu kişi bu cihazın adının “iPhone Fold” olacağını düşünse de bu cihazın adı iPhone Ultra olacak.

Bu model, mevcut Pro serisinin yerini almayacak. Aksine Apple’ın ürün gamında daha üst seviyede, daha pahalı ve daha iddialı bir seçenek olarak konumlandırılacak. Yani Ultra etiketi, “en iyisi ve en güçlüsü” anlamına gelmeye devam edecek.

Sırada MacBook Ultra var

Ultra markası yalnızca iPhone ile sınırlı kalmayacak. Apple’ın üzerinde çalıştığı OLED ekranlı ve dokunmatik özellikli yeni bir MacBook modelinin de MacBook Ultra adıyla gelmesi bekleniyor.

Bu cihazın mevcut MacBook Pro modellerinden daha pahalı olması ve tamamen yeni özellikler sunması planlanıyor. Apple böylece Pro serisini daha ulaşılabilir bir seçenek olarak konumlandırmaya devam ederken, Ultra’yı “teknolojinin zirvesi” olarak ayıracak.

Ultra ailesi gelecekte büyüyecek mi?

Apple’ın “Ultra” stratejisinin bununla da sınırlı kalmayacağı söyleniyor. Söylentilere göre:

  • Kameralı yeni nesil AirPods modeli,
  • Daha güçlü bir Mac Studio için M5 Ultra işlemci,
  • Hatta uzun süredir konuşulan büyük ve katlanabilir iPad gibi ürünlerde de Ultra markasını görebiliriz.

