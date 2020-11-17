Yeni iMac Pro İçin Oluşturulan, Etkileyici Konsept Tasarım

Apple'ın yaklaşmakta olduğuna inanılan hepsi bir arada bilgisayarı yeni iMac Pro için bir konsept tasarım oluşturuldu. Oluşturulan bu konsept tasarım, şirketin Pro Display XDR modelinden esinlenirken, tüketicilere Apple'dan daha fazla imkan tanıyor.

Apple hayranları uzunca bir süredir, yeni bir iMac modeli beklentisi içindeler. Ancak Apple'ın bu yönde bir çalışmasının olup olmadığı, bu ürünün ne zaman duyurulacağı, hangi özelliklere sahip olacağı ve fiyatı gibi detaylar henüz bilinmiyor. Şimdiyse popüler bir konsept tasarım oluşturucusu olan Khahn Design, yeni bir iMac Pro için bir konsept tasarım oluşturdu. Bu tasarım, Apple'ın bir süre önce piyasaya sürdüğü Pro Display XDR modelinden ilham alıyor.

Apple'ın Pro Display XDR'ı, hepsi bir arada bir bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin Thunderbolt Display isimli ürününün yerini alan Pro Display XDR; 6K çözünürlük sunan, inceltilmiş çerçevelere sahip düz bir ekranla geliyor. Ayrıca şirket, 2012 yılından beri piyasaya sürdüğü tüm Pro Display XDR modellerinde oldukça geniş çerçeveler kullanıyor. iMac için de benzer bir durum olduğunu yok saymazsak, Khahn Design'ın konsept tasarımının iMac Pro'ya benzer olacağını söyleyebiliriz.

İşte yeni bir iMac Pro için hazırlanmış konsept tasarım

Khahn Design tarafından hazırlanan konsept tasarıma göre yeni iMac Pro, alüminyum kasaya sahip olacak. Çerçeveleri küçülten ekip, ekranın arkasına yerleştirilen donanım için pek de kalın sayılmayan bir alan bırakmış. Hatta tasarımcılar, Apple'ın bu kez donanım değişikliğine de imkan tanıyacağını düşünüp bunun için de bir bölüm açmışlar ancak Apple, muhtemelen böyle bir şeye imkan tanımayacak. Çünkü bugüne dek böyle bir şey pek de görülmedi.

Konsept olarak hazırlanan iMac Pro, yerleşik bir standa sahip. Bunun önemli bir detay olduğunu söylemek gerekiyor çünkü Pro Display XDR, ayrı olarak satın alınması gereken bir standa sahipti. Tasarımcılar, bu standın ayarlanabilmeye imkan tanıdığını, bu sayede de tüketicilere daha özgür bir deneyim sunulduğunu söylüyorlar. Ancak son sözün Apple tarafından söyleneceğini unutmamak gerekiyor.

İşte iMac Pro için hazırlanan konsept tasarım için oluşturulan video