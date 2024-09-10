Bir iPhone 16 Satın Almak İçin Kaç TL Vergi Ödüyoruz?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz akşam düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisini resmen duyurdu. Böylelikle bu akıllı telefonların teknik özellikleri ve fiyatları netleşmiş oldu.
Firma bu yıl, iPhone fiyatlarına zam yapmadı. Ancak Türkiye'de dengesiz olan döviz kuru, iPhone 16 serisinin iPhone 15'ten daha pahalı olmasına neden oldu. En pahalı iPhone 16'yı satın almak isteyen bir vatandaşın, 119.999 TL ödeme yapması gerekecek. Peki bunun ne kadarı vergi?
Bir iPhone 16'nın ne kadarı vergiye gidecek?
Bu içeriğimizde, Türkiye'de satılan tüm iPhone 16 modellerinin ne kadarının vergi olduğunu inceleyeceğiz. Ancak burada herhangi bir hesaplama yapmayacağız. Zira Apple Türkiye, resmî sitesinde ödenecek vergi tutarlarını açıkça belirtiyor. Biz de buradan veri alacağız.
iPhone 16 serisi için ödenecek vergi tutarları şöyle:
|Model
|Fiyatı
|Vergi Tutarı
|iPhone 16 128 GB
|64.999 TL
|29.633 TL
|iPhone 16 256 GB
|69.999 TL
|30.608 TL
|iPhone 16 512 GB
|79.999 TL
|32.596 TL
|iPhone 16 Plus 128 GB
|73.999 TL
|34.156 TL
|iPhone 16 Plus 256 GB
|78.999 TL
|35.147 TL
|iPhone 16 Plus 512 GB
|88.999 TL
|37.174 TL
|iPhone 16 Pro 128 GB
|82.999 TL
|38.751 TL
|iPhone 16 Pro 256 GB
|87.999 TL
|39.724 TL
|iPhone 16 Pro 512 GB
|97.999 TL
|41.709 TL
|iPhone 16 Pro 1 TB
|107.999 TL
|44.929 TL
|iPhone 16 Pro Max 256 GB
|99.999 TL
|46.007 TL
|iPhone 16 Pro Max 512 GB
|109.999 TL
|48.043 TL
|iPhone 16 Pro Max 1 TB
|119.999 TL
|51.512 TL
Bir akıllı telefon için ödediğimiz vergiler şöyle:
- Kültür Bakanlığı: %1
- TRT bandrolü: %12
- ÖTV: %50
- KDV: %20
iPhone 16 serisinin özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için: