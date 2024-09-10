Bir iPhone 16 Satın Almak İçin Kaç TL Vergi Ödüyoruz?

Apple'ın dün akşam duyurduğu iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları da lansmanla eş zamanlı olarak açıklandı. Peki bir iPhone 16 satın almak isteyen vatandaş, ne kadar vergi ödeyecek?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz akşam düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisini resmen duyurdu. Böylelikle bu akıllı telefonların teknik özellikleri ve fiyatları netleşmiş oldu.

Firma bu yıl, iPhone fiyatlarına zam yapmadı. Ancak Türkiye'de dengesiz olan döviz kuru, iPhone 16 serisinin iPhone 15'ten daha pahalı olmasına neden oldu. En pahalı iPhone 16'yı satın almak isteyen bir vatandaşın, 119.999 TL ödeme yapması gerekecek. Peki bunun ne kadarı vergi?

Bir iPhone 16'nın ne kadarı vergiye gidecek?

Bu içeriğimizde, Türkiye'de satılan tüm iPhone 16 modellerinin ne kadarının vergi olduğunu inceleyeceğiz. Ancak burada herhangi bir hesaplama yapmayacağız. Zira Apple Türkiye, resmî sitesinde ödenecek vergi tutarlarını açıkça belirtiyor. Biz de buradan veri alacağız.

iPhone 16 serisi için ödenecek vergi tutarları şöyle:

Model Fiyatı Vergi Tutarı iPhone 16 128 GB 64.999 TL 29.633 TL iPhone 16 256 GB 69.999 TL 30.608 TL iPhone 16 512 GB 79.999 TL 32.596 TL iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL 34.156 TL iPhone 16 Plus 256 GB 78.999 TL 35.147 TL iPhone 16 Plus 512 GB 88.999 TL 37.174 TL iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL 38.751 TL iPhone 16 Pro 256 GB 87.999 TL 39.724 TL iPhone 16 Pro 512 GB 97.999 TL 41.709 TL iPhone 16 Pro 1 TB 107.999 TL 44.929 TL iPhone 16 Pro Max 256 GB 99.999 TL 46.007 TL iPhone 16 Pro Max 512 GB 109.999 TL 48.043 TL iPhone 16 Pro Max 1 TB 119.999 TL 51.512 TL

Bir akıllı telefon için ödediğimiz vergiler şöyle:

Kültür Bakanlığı: %1

TRT bandrolü: %12

ÖTV: %50

KDV: %20

iPhone 16 serisinin özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için: