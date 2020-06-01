Apple; bugün, geçtiğimiz haftalarda çıkarmış olduğu yeni iOS sürümü 13.5'e bir güncelleme getirdi. Bu güncellemeyle Apple, iOS 13.5 sürümünde jailbreak yapılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda çıkan iOS sürümü 13.5'in jailbreak kiti, 'zero-day' yani yeni çıkan bir yazılımın zayıflıklarının keşfedilmesi yöntemiyle bir jailbreak geliştiricisi olan Unc0ver tarafından geçtiğimiz hafta çıkartılmıştı. Jailbreak genel olarak iOS işletim sistemindeki kısıtlamaları kaldırarak kullanıcıya iPhone içinde özgürlük ve daha geniş kişiselleştirme imkânları sunan bir korsan yazılım. Her ne kadar jailbreak, Apple tarafından garanti ihlali sebebi olarak kabul edilse de bu işlem ABD'de yasal.

Unc0ver tarafından iOS 13.5 için güncellenen bu jailbreak, yıllardan sonra ilk defa zero-day açığından faydalanan ilk jailbreak sürümü oldu. Bu sayede 13.5 sürümü için yayınlanan jailbreak, diğer sürümler için yayınlananlara göre daha kararlı ve kullanışlı bir versiyon olmuş oldu fakat Apple, bugün yayınladığı iOS 13.5.1 ile bu güvenlik açığının önüne geçmeye çalıştı. Güvenlik iyileştirmeleri içeren 13.5.1 yamasıyla Apple'ın, sadece zero-day açığını kapatmayı ve jailbreak yapılmasını engellemeyi amaçladığını görebiliyoruz.

iOS 13.5 sürümünde jailbreak kullanıyorsanız, güncellemelerinizi kapatmanızda fayda var:

Telefonunuzda iOS 13.5 sürümüne jailbreak uyguladıysanız ve severek kullanıyorsanız bu güncellemeyi almamanızda fayda var. Sadece bu jailbreak yapılmasını sağlayan güvenlik açığını kapatmayı amaçlayan 13.5.1 yamasıyla bu yamaya bir jailbreak geliştirilene kadar özgürlüğünüzü kaybedebilirsiniz. Ayrıca henüz telefonunuza jailbreak uygulamadıysanız ve ileride uygulamayı düşünüyorsanız otomatik güncelleştirmelerinizi kapatıp bu yamayı es geçmeniz gerekiyor.

Apple'ın getirdiği bu yeni yamayla beraber güvenlik açıklarını kapatması nedeniyle iOS 13.5.1 için bir jailbreak kitinin geliştirilip geliştirilemeyeceği henüz net değil. Apple gerçekten planladıkları gibi bu güvenlik açıklarını tamamen kapatabilmişse bu yeni sürüme bir jailbreak gelmesi zor gibi görünüyor. Ayrıca daha önce belirttiğimiz üzere telefonunuza jailbreak uygulamamış olsanız bile 13.5.1 yaması, jailbreak sorunu dışında başka bir iyileştirme veya yenilik içermediği için bu güncellemeyi almamanız size bir şey kaybettirmiyor. Belki bu güncellemeyi es geçerek kendinize fazladan 5-10 fotoğraflık bir depolama alanı bile ayırabilirsiniz.