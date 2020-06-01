Apple’ın 'İkinci El iPhone' Vurgusu Yaptığı Yeni Reklamı

iPhone 11 ve iPhone SE modelleriyle büyük bir satış ivmesi yakalayan Apple, Türkiye’deki potansiyel müşterilere yönelik yeni bir reklam yayınladı. Sosyal medyada dolaşan bu reklamda firma, iPhone modellerinin ikinci el piyasasındaki değerine vurgu yapıyor.

Akıllı telefon fiyatları günden güne yükselirken, tüketiciler de haklı olarak ikinci el piyasasına yönleniyorlar. Ancak bir akıllı telefonun ikinci el de olsa güvenilir ve sağlam bir şekilde başka kullanıcıların eline geçmesi, her zaman büyük riskler barındırıyor. İkinci el olarak alınacak bir telefon Samsung da olsa Apple iPhone da olsa asıl önemli konu, aldığınız telefonun kulanım ömrüdür.

Hiç şüphesiz ki Apple’ın kapalı bir ekosisteme sahip olan, kendisine has iOS işletim sistemi ve App Store uygulama mağazasıyla öne çıkan iPhone modelleri, ikinci el piyasasının en gözde cihazları arasında. Sıfır olarak 2020’nin en çok satın alınan telefonu olan iPhone 11 de bunu kanıtlıyor. İnsanların büyük bir kısmı, elindeki cihazı satarak yeni bir telefon alıyorlar.

Apple’ın iPhone SE odaklı ikinci el piyasasına vurgu yaptığı yeni reklamı da bunu kanıtlıyor:

Bu reklamdan da anlaşılacağı üzere firma, özellikle Türkiye’deki kullanıcıların aklını okuduğunu gösteriyor. Her yeni iPhone’un değerini diğer akıllı telefonlara kıyasla daha uzun süre koruduğuna vurgu yapan Apple, reklam görselinde de yeni bu yıl tanıtılan iPhone SE’yi tercih ediyor. Aslında bu reklamın haklılığını tek bir örnekle vurgulamak mümkün.

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Şimdi gelelim iPhone'ların ikinci el piyasasında neden değerli olduğuna. Eylül 2017’de tanıtılan iPhone X, Türkiye’de ilk satışa sunulduğunda 6.099 TL’lik fiyat etiketine sahipti:

Aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen iPhone X’un ikinci ek piyasasındaki fiyatları 4.200 TL seviyelerinden başlıyor:

iPhone modellerinin hem sıfır hem de ikinci el piyasadaki fiyatlarındaki bu yükseklik, aslında geçen zaman içerisinde yaşanan dolar kurundaki değişim ve vergi artışlarından kaynaklanıyor. Ancak iPhone X, tıpkı daha yeni olan halefi modeller gibi 999 dolarlık fiyatla satışa sunulmuştu.

2017’de ABD’deki başlangıç fiyatı 999 dolar olan iPhone X’un yurt dışında yaşadığı fiyat değişimi ise şöyle:

64 GB’lık iPhone X’un geçen yıllar içerisindeki fiyatı 300 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Bu da kabaca bir hesapla telefonun yurt dışında yaklaşık %60’lık bir fiyat düşüşü yaşadığını gözler önüne seriyor. Türkiye’deki diyat değişimi ise TL bazında yaklaşık %30 civarında.