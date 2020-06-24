Apple’ın iOS 14 İçin Android’den Arakladığı 10 Özellik

iOS 14 güncellemesiyle birlikte iPhone telefonlarına birbirinden kullanışlı ve önemli özellikler geliyor. Bu özelliklerden bazıları ise, Google işletim sistemine (Android) sahip telefonlarda halihazırda uzun yıllardır kullanılıyor.

Apple’ın iOS 14’ü WWDC 2020’de (Apple Worldwide Developers Conference) tanıtmasıyla birlikte, iPhone telefonlara gelecek yeni özellikler de belli oldu. iOS 14 ile iPhone telefonlara gelecek bazı yeni özellikler, halihazırda Google işletim sistem sistemine sahip telefonlarda (Android) telefonlarda bulunuyor.

Bu durum kulağa biraz tuhaf gelse ve hatta Apple’a “arakçı” denmesine yol açsa da aslında bu tarz olaylar yazılım dünyasında sıkça yaşanıyor. Büyük ihtimal ile Google, Android’e getireceği bir sonraki büyük güncellemesinde, Apple’dan birçok özellik “ödünç” alacak. Yani ortada bir “win-win” (kazan-kazan) durumu var. İşte Apple'ın Google'dan ödünç aldığı iOS 14 özellikleri!

iOS 14’ün Android’den alınan özellikleri:

Ana ekran bileşenleri

Uygulama listesi görünümü

Üçüncü parti e-mail ve tarayıcı uygulamalarını seçme hakkı

Ses asistanı ve arama penceresindeki değişim

Uygulamaları bölmek

Bisiklet yol tarifi

Çeviri

Resim içinde resim

Şifre gözetim

Back Tap

Ana ekran bileşenleri

Apple’ın iOS 14 ile Android'den “arakladığı” ilk büyük özellik, ana ekran bileşenleri oldu. Apple, yıllardır iOS kullanıcılarının ana sayfaya herhangi bir bileşen eklemesine izin vermiyordu. iOS 14 ile birlikte, iPhone kullanıcıları, tıpkı Android kullanıcılarının yapabildiği gibi ana sayfaya istedikleri bileşenleri ekleyebilecek ve düzenleyebilecek. Dolayısıyla, iOS 14, ana sayfa deneyimi açısından Android’den birçok şey ödünç alıyor.

Uygulama Kütüphanesi (App Library) görünümü

Apple, iOS 14 ile birlikte uygulama kirliliğini de çözüm getiriyor. Bilindiği üzere Android kullanıcıları istedikleri uygulamaları ana ekranda veya uygulama arayüzünde kullanabiliyorlar. Apple kullanıcıları da App Library özelliği artık bundan faydalanabilecek. Android’in aksine, iPhone kullanıcıları App Library ile birlikte uygulamaları istedikleri gibi kategorize edebilecekler.

Üçüncü parti mail ve tarayıcı uygulamalarını "varsayılan" olarak seçme hakkı

Apple sonunda iPhone kullanıcılarının sitemlerini duydu. Artık Apple ürünlerini tercih eden kullanıcılar, mail ve tarayıcı konusunda seçim hakkına sahip olacaklar. Yani, zorunlu bir şekilde Mail ve Safari kullanmak zorunda kalmayacaklar. İsteyen kullanıcılar bu konudaki istedikleri uygulamaları “default” (varsayılan) uygulamalar haline getirebilecekler.

Unutmadan, Spotify ve Google Haritalar gibi uygulamalar “varsayılan uygulama” olarak kullanılamayacak. Apple Maps ve Apple Music’in bu konudaki hükümranlığı hâlâ devam ediyor.

Akıllı asistan ve arama penceresinde sadeleşme

Apple, iOS 14 ile birlikte Siri’de ve arama penceresinde de yenilenmeye gidiyor. Bundan sonra, ne Siri ne de arama penceresi ekranın tamamını kaplamayacak. Apple bu sadeleşme fikri için de elbette öncesinde Android'e başvurdu.

App Clips

WWDC 2020’de tanıtılan bir diğer özellik “App Clips”ti. App Clips aslında kullanıcılardan çok geliştiricilerin hoşuna gidecek bir özellik. App Store’da yer alan 2 milyondan fazla uygulama arasında yer bulmaya çalışan geliştiriciler, App Clips sayesinde uygulamalarını kullanıcılara tanıtma şansı bulacak. Kullanıcılar ise yine App Clips sayesinde bir uygulamanın isteğe bağlı olarak küçük bir kısmını indirebilecekler. Kullanıcılar böylelikle “aşırı yük”ten kurtulacaklar.

Apple’ın sunduğu bu yeni özellik, Google'ın 2017 yılında "instant apps" adı ile sunduğu benzer bir özelliği hatırlattı.

Bisiklet yol tarifi seçeneği

Google’ın 2010 yılından beri kullanıcılarına sunduğu bisiklet yol tarifi sonunda Apple Maps’e de geliyor. Bu seçenek şimdilik New York, Los Angeles, San Francisco, Shanghai ve Beijing ile sınırlı olacak.

Çeviri uygulaması

Sonunda Apple, Google ile bir konuda daha rekabet etmeye karar verdi. iOS 14 ile birlikte Apple cihazlarına Apple Translate geliyor. Google Translate’in çalışma prensibine sahip uygulama, Safari ile de entegre bir şekilde kullanılabilecek. Ama unutmadan, Apple Translate şimdilik 11 dilde hizmet verecek.

Picture in picture (Ekran içinde ekran):

Apple’ın iOS 14 ile birlikte iPhone kullanıcılarına sunduğu bir diğer özellik, “görüntü içinde görüntü” modu. Kullanıcılar, ana ekrana dönseler bile, izledikleri video veya yaptıkları görüntülü arama, ana ekranın üzerinde çalışmaya devam edecek. Bu özellik ise, Android 8.0 (2017) ile birlikte Android telefonlarına çok önceleri gelmişti.

Şifre hareketlerini bildirim olarak alma

Google tarafından geçen yıl Chrome’a eklenen şifre hareketlerini bildirim olarak alma özelliği, iOS 14 ile birlikte Safari’ye de geliyor. Böylelikle iPhone kullanıcıları, şifre ihlali yaşandığında bu ihlali bildirim olarak alabilecekler.

Back Tap (Arkaya Dokun):

iOS 14 ile birlikte gelen bir diğer yeni özellik ise Back Tap (Arkaya Dokun). Kullanıcılar, Arkaya Dokun özelliği sayesinde telefonlarının arka kısmına, yani tam da Apple logosunun olduğu bölgeye çeşitli görevler ve kısayollar atayabilecekler. Örneğin, bu özellik sayesinde, telefonunuzun arkasında iki kez dokunduğunuzda kamerayı açabilecek ya da üç kez dokunduğunuz ekran görüntüsü alabileceksiniz. Google’ın ise Pixel telefonları için böyle bir özellik üstünde uzun süredir çalıştığı biliniyor.