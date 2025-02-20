Apple'ın iPhone 16e ile Kullanmayı Bıraktığı Teknolojiler

Apple'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu iPhone 16e, bazı teknolojileri tamamen tarihe gömdü. İşte iPhone 16e ile Apple'ın iPhone'larda kullanmayı bıraktığı teknolojiler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam yayımladığı bir basın bülteni ile uygun fiyatlı yeni iPhone'unu duyurdu. Uzun zaman boyunca iPhone SE 4 olarak andığımız cihaz, iPhone 16e ismiyle karşımıza çıktı. iPhone 16e, en çok da biraz daha uygun fiyata Apple Intelligence isteyenlerin tercih edeceği bir cihaz olacak.

Tabii iPhone 16e, Apple için bazı teknolojilerin sonunu getirdi. Bu içeriğimizde Apple'ın iPhone 16e ile kullanmayı bıraktığı iPhone teknolojilerden bahsedeceğiz.

iPhone 16e ile Apple'ın kullanmayı bıraktığı teknolojiler

Touch ID

2022 yılında piyasaya sürülen iPhone SE 3, oldukça eski bir teknoloji olan Touch ID ile donatılmıştı. Apple, ana iPhone serilerinde bu teknolojiyi zaten bırakmıştı ancak iPhone 16e ile Touch ID, tamamen terk edilmiş oldu.

LCD ekran

Touch ID gibi oldukça eski bir teknoloji olan LCD ekran da Apple için artık geride kalmış durumda. Bu arada; tıpkı Touch ID gibi LCD ekranın da ana iPhone serilerinde çoktan bırakıldığını özellikle vurgulayalım. Ancak iPhone SE 3'ün düne kadar satışta olması, LCD ekranı bu listeye almamıza neden oluyor.

Lightning portu

Apple, Avrupa Birliği yasaları gereğince Lightning isimli portu kullanmayı birkaç yıl önce bırakmıştı. iPhone 16e ile bu durum da tamamen tarihe karışmış oldu.

Qualcomm modem (şimdilik kesin değil)

iPhone 16e'yi Apple için özel kılan hususlardan bir tanesi, ilk kez kendi üretimi modeme sahip olacak olması. Şirket, iPhone 16e ile Qualcomm'un modemini terk etti. Ama burada önemli bir husus var. Apple'ın iPhone 17 ve sonraki serilerde Qualcomm modemlere devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Fakat geçmişe gidecek olursak Apple, Mac bilgisayarlarda kendi işlemcilerini ürettikten sonra Intel ile olan iş birliğini sonlandırmıştı. Yine benzer bir hamle görebiliriz.

Ses kontrol switch'i

Apple, iPhone 15 Pro'da aksiyon butonunu duyurdu. Bu buton, iPhone'lardaki ses kontrol switch'ini özelleştirilebilir bir butonla değiştirdi. iPhone 16e'nin de bu buton ile donatılmış olması, Apple'ın ses kontrol switch'ini tamamen tarihe gömdüğü anlamına geliyor.

BONUS: 6 GB RAM ve 64 GB depolama

Apple, iPhone 15 Pro ile yapay zekâ için 8 GB RAM kapasitesine geçiş yaptı. Dün duyurulan iPhone 16e modelinde de 8 GB RAM görüyoruz. Yani Apple, artık daha düşük RAM kapasitesi tercih etmeyecek. Ayrıca iPhone SE 3'te opsiyonlardan bir tanesi olan 64 GB depolama kapasitesi de an itibarıyla tarihin tozlu raflarına karışmış durumda.

Peki iPhone 16e neler sunuyor, Türkiye fiyatı ne kadar?