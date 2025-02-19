Apple, iPhone 16e ile birlikte fiziksel Home tuşunu kaldırdı. Yeni model Face ID kullanırken Lightning portu da yerini USB-C’ye bıraktı.

Apple, uygun fiyatlı iPhone SE’nin yerine geçecek yeni modeli iPhone 16E’yi tanıttı. Böylelikle Apple’ın yıllardır bazı modellerinde koruduğu Home (Ana Ekran) tuşu tamamen tarihe karıştı.

iPhone SE serisinin üç neslinde de yer alan Home (Ana Ekran) tuşu, iPhone 16E ile birlikte tamamen tarihe karışıyor. Apple’ın yeni modeliyle fiziksel tuşa veda etmesi, kullanıcılar için önemli bir dönüm noktası oldu. İşte Home (Ana Ekran) tuşunun kaldırılmasıyla ilgili detaylar!

Fiziksel tuşlar artık yok

Apple, bütçe dostu iPhone 16E modelinde Face ID teknolojisine geçerek fiziksel Home (Ana Ekran) tuşunu tamamen kaldırdı. Aynı durum giriş seviyesi iPad modelleri için de geçerli. Mayıs 2024’te dokuzuncu nesil iPad’in satıştan çekilmesiyle, Home tuşuna sahip son Apple tableti de piyasadan kaldırılmış oldu.

iPad modellerinde Home tuşunun kaldırılmasının ardından, Touch ID sensörü güç düğmesine taşındı. Yeni nesil iPad’ler USB-C bağlantısına geçerken, Lightning portu da tarihe karıştı. iPhone 16e'nin duyurulmasıyla birlikte, Apple artık hiçbir yeni cihazında Lightning portuna yer vermiyor.

Home (Ana Ekran) tuşu, 2007 yılında ilk iPhone ile birlikte kullanıma sunuldu ve yıllarca iPhone, iPad ve iPod Touch modellerinde yer aldı. 2013’te iPhone 5s ile Touch ID entegrasyonu sağlanarak güvenlik özellikleri geliştirildi. Apple, zamanla tasarım değişiklikleri yaparak fiziksel tuşları aşamalı olarak kaldırdı. Home tuşu artık Apple cihazlarında bulunmasa da Touch ID, belirli iPad modellerinde kullanılmaya devam ediyor.