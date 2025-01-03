Apple, 2018 yılında duyurduğu Watch Series 4'ü modası geçen ürün (vintage) listesine ekledi. Apple artık bu akıllı saati için geniş kapsamlı onarım desteği sunmayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, eski ve modası geçmiş ürünler listesini güncelledi. Böylelikle markanın çok sevilen bir ürünü daha resmî desteğini yitirmiş oldu. Peki o ürün hangisiydi?

Apple'ın bir ürünü eski ve modası geçmiş ürünler listesine eklemesi, söz konusu için sunulan desteğin sona ermesi anlamına geliyor. Bu bağlamda; eğer bir ürün "vintage" kategorisine alındıysa yedek parça olması durumunda onarım desteği veriliyor. Eski anlamına gelen "obsolete" kategorisine alınan Apple ürünleri ise o saatten sonra sadece üçüncü taraf onarım desteği alabiliyor. Apple, eski ürünlere destek sunmuyor.

Apple Watch Series 4, Apple'ın modası geçmiş ürünler listesine eklendi

Apple'ın eski ve modası geçmiş ürünler listesine eklediği son ürün, bir dönemlerin efsanesi olan Apple Watch Series 4'tü. Bu saatlerin tüm versiyonları, artık modası geçmiş (vintage) kategorisinde yer alıyor. Şirket artık bu akıllı saatler için sadece yedek parça olması durumunda onarım desteği verecek. Aksi takdirde Apple'dan destek alınamayacak.

Apple, birkaç ay önce de eski ve modası geçmiş ürün listesini yenilemişti:

2018 yılında tanıştığımız Apple Watch Series 4, o dönemler için büyük yeniliklere ev sahipliği yapmıştı. Önceki nesilden daha büyük bir ekranla donatılan saat, daha ince çerçevelere ve daha yuvarlak köşelere sahipti. İşte bu akıllı saat artık Apple için çok da değerli değil...