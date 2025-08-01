Apple CEO'su Tim Cook, iPhone'larla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Cook, bugüne kadar kaç adet iPhone sattıklarını açıkladı. Apple, önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmış oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği bir etkinlikte 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Apple CEO'su Tim Cook, katıldığı etkinlik sırasında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların belki de en dikkat çekeni, bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan iPhone satışlarıyla ilgiliydi.

Tim Cook, Apple'ın iPhone satışlarında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını açıkladı. Cook'un açıklamasına göre Apple, 2007'de ilk kez lansman yapan iPhone kategorisinde tam 3 milyar satış gerçekleştirmişti.

Birinci ve ikinci milyar satış ne zaman gerçekleştirilmişti?

Apple, 1 milyarıncı iPhone satışını ilk lansmandan 9 yıl sonra, yani 2016 yılında gerçekleştirmişti. Tim Cook, o dönemlerde iPhone'un tarihteki en önemli, dünyayı değiştiren ve başarılı ürünlerden biri olduğunu söylemişti. Sonraki süreçse teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler nedeniyle değişti. Bu bağlamda; 2 milyarıncı iPhone satışı için resmî bir duyuru yayımlanmadı. Ancak analist tahminlerine göre bu durum, Eylül 2021'de gerçekleşti. 2025 yılında ise 3 milyarıncı iPhone satışına ilişkin bilgi edinmiş oldu.

Apple'ın mali durum raporuna ilişkin detaylı bilgi için:

Ancak burada dikkat çeken bir detay var. iPhone, Tim Cook için sıradanlaşmış gibi görünüyor. Zira 2016 yılında abartılı cümleler kuran Apple CEO'su, bu kez böyle bir şey yapmadı. Cook, bu önemli gelişmeyi "Yakın zamanda önemli bir dönüm noktasına ulaştık. 2007'deki lansmanından bu yana 3 milyarıncı iPhone'u gönderdik." ifadeleriyle duyurdu.