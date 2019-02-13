Apple’ın pek de göz önüne çıkarmadan devam ettiği otonom araç çalışmalarının aslında oldukça yoğun olduğu ortaya çıktı. Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı’ndan yapılan açıklama, firmanın otonom araçlarının sık sık yollarda yer aldığını gösteriyor.

Otonom araçlar konusunda pek çok firmanın çalışmaları var. Apple da bu firmalardan birisi olarak Kaliforniya’da bir tesis inşa etmiş durumda. Kaliforniya, otonom araçların trafiğe çıkmasına izin veren tek eyalet olduğu için bütün üreticiler burada toplanmış durumda.

Kaliforniya Motorlu Taşıtla Departmanı (Bizdeki Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi gibi), Aralık 2017 ile Kasım 2018 arasında 62 otonom Apple aracının yollara çıktığını açıkladı. Böyece Apple, en çok otonom aracı olan ikinci firma oldu. Mercedes, Nissan ve BMW gibi isimler Apple’ın arkasında kalırken, sadece 162 aracı olan GMCruise Apple’ı geçebildi.

Apple’ın araba projesi Project Titan’ın gelişim süreci oldukça ilginç geçiyor. Firma normalde hiçbir ürününü tamamlanmadan açıklamıyor olsa da Tim Cook, 2017 yılında bir istisna yapmış ve otonom sistemlerin, tüm yapay zeka projelerinin anası olduğunu açıklamıştı. Lidar teknolojisi kullanılan Apple araçlar ilk kez Ekim 2017’de görüntülenmişti. Bu araçlarda Lidar ve yapay zeka birlikte kullanılıyordu. Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın otonom araçlarının çıkış tarihi olarak 2023 ila 2025 arasını gösteriyor.

Apple’ın araçları nicelik bakımından üstün olsalar da nitelik bakımından çok da başarılı değiller. Yaklaşık 1.75 kilometrede kontrolü tekrar insanlara bırakan bu araçlar, sektörün en kötü otonom sürüş mesafesi istatistiğine sahipler. Bu alanda zirvede bulunan Waymo’nun araçları ortalamada 18 kilometreye yakın bir mesafeyi otonom sürüşle aşabiliyor. Apple’ın araçları toplamda 110,000 kilometreye yakın yol yaparken, Waymo’nun elde ettiği rakam ise yaklaşık 2 milyon kilometre oldu.

İnsan kontrolünün nasıl ölçüldüğü bir tartışma konusu olurken, bir sözcü yaptığı açıklamada her insan müdahalesinin hesaba katıldığını söyledi. Firmaların ölçümleri ile eyaletin verileri farklı çıkabilir.

Apple’ın otomobilleri şimdilik karışık mesajlar veriyor. Firmanın bu alanda ne kadar ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz.