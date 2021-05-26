Apple'ın Kripto Para Sektörüne Yakınlığını Gösteren İş İlanı

Apple'ın WPC takımı tarafından alternatif ödeme ortaklığı birimleri liderliği üzerine bir iş ilanı yayınlandı. Deneyimli bir iş geliştirme uzmanı arayan Apple'ın açmış olduğu iş ilanı, firmanın kripto para sektörüne pozitif baktığını gösteriyor.

Birçok firma kripto para sektörüne yatırımlar yaparken Apple’ın bu alana yatırım yapıp yapmayacağı söylenti şeklinde dolaşıyordu. Apple’ın kendi sitesinde yayınlanmış olan bir iş ilanıysa firmanın alternatif ödeme yöntemlerine pozitif baktığını bizlere gösteriyor.

Sitede yer alan bilgilere göre Apple’ın alışveriş departmanı olarak nitelendirebileceğimiz WPC (cüzdan, ödeme, ticaret) takımı, deneyimli bir iş geliştirme yöneticisi arıyor. Alternatif ödeme ortaklıkları biriminde çalışacak olan yönetici, Apple’ın Kaliforniya’daki merkezlerinde işe alınacak.

Gereken nitelikler neler?

Yayınlamış olduğu iş ilanında Apple, en az 10 yıllık profesyonel deneyimin yanında, en az 6 yıl farklı firmalarda piyasa geliştirme üzerine, finansal servis birimlerinde görev yapmış bir yönetici aradığını belirtiyor. Bunun yanında da bu yöneticinin alternatif ödeme sağlayıcıları konusunda da (dijital cüzdanlar, BNPL (Şimdi Al Sonra Öde) ve kripto para birimleri gibi) en az 5 yıl deneyimi bulunması gerekiyor.

Alternatif ödeme sistemleri ve bunların karışık işleyişi hakkında ve finansal hizmetlerin daha hızlı, daha iyi ve düşük maliyetlerle gerçekleşmesini amaçlayan Fintech şirketleri hakkında sağlam bir bilgi birikimine sahip olunması gerektiğini belirten firma, ortaklık anlaşmalarında bizzat bulunmuş, ara buluculuk yapmış ve farklı şirketlerin farklı terimlerine hâkim bir yönetici aradığını belirtiyor.

Bunların yanında ortaklıkların oluşumundan gelişimine etkili biçimde takip edilmesi gerekiyor. Otorite sahibi olmadan kendini sunacak olan yöneticinin, karşıdakini etkilemek için sağlam iletişim yetenekleri de olmalı. Ayrıca bu yönetici, işini yaparken çok az akıl danışacağından her an ne yaptığını ve belirsizlikler karşısında ne yapacağını bilmeli.

Pazarda yakaladığı imkanlar üzerine stratejiler oluşturup analizler yapacak olan yönetici, problem çözme, sağlam analiz yeteneği ve takım çalışması gibi yetenekleri de kendi üzerinde bulundurmalı. Ayrıca tahmin edilebileceği üzere Apple ürünleri ve hizmetlerinde de oldukça bilgili olması gerekiyor. Aranan son şart ise bir lisans diploması. Bunun yanına da işletme yönetimi yüksek lisansı yapmış olmanın bir artı olduğu ekleniyor.

Başta da söylediğimiz gibi geçmişte kripto para sektörüne farklı firmaların yatırımlar yaptığını görmüştük fakat Apple hakkında bildiklerimiz söylentilerden ibaretti. Bakalım bu iş ilanıyla birlikte Apple, kripto para sektörüne nasıl yatırımlar yapacak.