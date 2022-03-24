Teknoloji devi Apple'ın, bilim kurgu filmlerindeki iletişim cihazlarını andıran giyilebilir bir ürün için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Şirketin açıklamalarında bu cihazın geleneksel kulaklıkların yerini alabileceği aktarıldı.

Her geçen gün, gelişen teknoloji sebebiyle ortaya çıkan yeni cihazların bizleri şaşırtmaya devam ettiğini söylememiz yanlış olmaz. Durum böyle olunca önceden filmlerde gördüğümüz, ‘hayal’ olarak nitelendirebileceğimiz birçok ürün günlük yaşamımızda yer edinmeye başlıyor. Dev şirketler de bu cihazların hayatımıza girmesini sağlayanların başında yer alıyor.

Şimdi de dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ABD merkezli Apple’dan, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz cihazların önümüzdeki yıllarda gerçek hayatta kullanılabileceğini gösteren bir hamle geldi. Gelen haberler, dev şirketin bildiğimiz iletişim kurma yollarını değiştirebilecek bir cihaz için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) patent başvurusunda bulunduğunu gösterdi.

Bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir cihaz

USPTO’nun resmi sitesinden fark edilen bu patente göre şirket, 2021 yılının temmuz ayında ‘Yönlü Sesli Giyilebilir Cihaz’ başlığı altında başvuruda bulundu. Belgeler incelendiğinde ise Apple’ın cihaz ile ilgili şu ifadeleri kullandığı görüldü: “Bu giyilebilir cihaz, kullanıcının kulaklarından uzak bir mesafeden ses çıkışı oluşturabilecek şekilde çalışan bir ses modülü sağlayabilir. Örnek vermek gerekirse cihaz, kıyafetlerin üstüne takılabilir ve kullanıcının kulaklarına ses dalgaları gönderebilir."

Bunun yanı sıra şirket, cihazın özel hoparlörler yoluyla kimseyi rahatsız etmeyeceğini ve sesin kulağa takılan herhangi bir cihaz olmadan kullanıcıya iletilebileceğini sözlerine ekledi.

Apple’ın bu tanımının, bizlere ünlü bilim kurgu serisi Star Trek’i hatırlattığını da söylemeden geçmememiz gerek. Bu serideki karakterler Apple’ın cihazına benzer özelliklere sahip olan ‘communicator badge’ ismi verilen ve rozet olarak kullanılan bir cihaz ile iletişim kuruyordu. Başvuruda yer alan görsel de yeni cihazın bilim kurgu filmlerini aratmayacağını, kullanıcının boynuna takılarak çalışacağını bizlere gösteriyor.

Ayrıca cihazın; takılması zor olan, kullanıcının ortam seslerini duymasını veya başkalarıyla iletişimini kısıtlayan geleneksel kulaklıkların yerini alabileceği ifade ediliyor. Bu iletişim cihazının; basınç, ışık, dokunma, kuvvet, sıcaklık, konum, hareket ve daha birçok şeyi algılayabilen, kalp atış hızı gibi sağlık faktörlerini izleyebilen bir dizi sensöre sahip olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Son olarak ne zaman piyasaya çıkacağı belli olmayan ürünün, ilerde diğer cihazlar ile bağlantılar kurabileceği de kaydediliyor. Biz de her yıl ürünleriyle milyarlarca dolar kâr eden Apple’ın bu cihazı şimdilik konsept olsa da bilim kurgu yapımlarında gördüklerimize benzer birçok ilginç cihazın önümüzdeki yıllarda bizi beklediğini belirtebiliriz.