Apple'ın M4 işlemcili MacBook Air modeli Türkiye'de de ön siparişe açıldı. Peki bugün bir MacBook Air düşünen tüketici M4 işlemcili versiyonu mu yoksa M3 işlemcili versiyonu mu satın almalı? İki cihazı sizler için karşılaştırdık.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün önemli duyurular gerçekleştirdi. Bu duyurular kapsamında M4 işlemcili MacBook Air resmen tanıtıldı. Türkiye'de de ön siparişe açılan dizüstü bilgisayar, en çok da yepyeni mavi rengi ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki M4 işlemcili MacBook Air ile M3 işlemcili MacBook Air arasında nasıl farklar var? Bu dizüstü bilgisayar arasındaki fiyat farkları nasıl? Gelin hep birlikte M4 ve M3 işlemcili MacBook Air arasındaki farklara yakından bakalım. Fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuz zaman hangi cihaz daha mantıklı?

M4 işlemcili MacBook Air ile M3 işlemcili MacBook Air arasındaki farklar

Özellik M4 MacBook Air M3 MacBook Air Ekran 15.3 inç, 2880 x 1864 piksel, 500 nit, Liquid Retina 15.3 inç, 2880 x 1864 piksel, 500 nit, Liquid Retina CPU 10 çekirdekli 8 çekirdekli GPU 10 çekirdekli 10 çekirdekli Neural Engine 16 çekirdekli 16 çekirdekli RAM 32 GB'ye kadar 24 GB'ye kadar Depolama 2 TB'ye kadar 2 TB'ye kadar Batarya 18 saate kadar 18 saate kadar Apple Intelligence Var Var Touch ID Var Var Kamera 12MP Center Stage kamera 1080p FaceTime HD kamera Kablosuz Bağlantı Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth v5.3 v5.3 Bağlantı Noktası 2x Thunderbolt 4 (USB-C) 2x Thunderbolt 4 (USB-C) Boyutlar 1,15 x 34,04 x 23,76 cm 1,15 x 34,04 x 23,76 cm Ağırlık 1,51 kg 1,51 kg Apple Fiyatı 59.999 TL -

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere M4 işlemcili MacBook Air ile M3 işlemcili MacBook Air arasında çok büyük farklar yok. Burada dikkat çeken hususlardan biri, yeni modelin 16 GB RAM ile başlıyor olması. Ayrıca M4 işlemci, M3 işlemciye kıyasla daha fazla çekirdek içeriyor ve performansı da daha yüksek. Yeni modeldeki Neural Engine de biraz daha yüksek performans sunuyor ve M4 işlemcili MacBook Air, daha iyi bir kameraya sahip. İki cihaz arasında başka hiçbir farklılık bulunmuyor.

Fiyatına göre hangisi tercih edilmeli?

Eğer bugün Apple'ın resmî internet sitesine girer ve M3 işlemcili MacBook Air satın almak isterseniz başarısız olursunuz. Zira dün de bahsettiğimiz gibi Apple, eski MacBook Air modelini satıştan kaldırdı. Ancak...

Teknoloji perakendecileri, M3 işlemcili MacBook Air modelleri satmaya devam edecekler. Yaptığımız kontrollerde ise Türkiye'deki en büyük teknoloji perakendecilerinin, 15.3 inç ekranlı MacBook Air modellerini (8 GB RAM - 512 GB SSD) 56 bin TL'den başlayan fiyatlarla sattıklarını görüyoruz. Hâl böyleyken M3 işlemcili MacBook Air yerine 59.999 TL karşılığında M4 işlemcili MacBook Air modelini tercih edebilirsiniz. Neticede iki cihaz arasında çok önemli bir fiyat farkı bulunmuyor.

Tabii bazı tüketiciler, M4 işlemcinin gücüne ihtiyaç duymayabilirler veya aradaki fiyat farkına takılabilirler. Hatta M3 işlemcili MacBook Air sahibi olan okurlarımız da olabilir. Webtekno olarak bu okurlarımıza hak veriyoruz ve şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki M3 işlemcili MacBook Air modeli de sizi kolay kolay üzecek bir cihaz değil.

M4 işlemcili MacBook Air ile ilgili detaylı bilgi için: