iPhone'larda tespit edilen yeni bir özellik, telefonunuzdaki tüm fotoğrafların Apple ile paylaşılmasına yol açıyor.

Apple, gizlilik konusundaki hassasiyetiyle bilinse de zaman zaman bu hassasiyetine ters adımlar atabiliyor. Örneğin geçmişte Siri etkileşimlerini kullanıcı onayı olmadan topladığı ortaya çıkan Apple, şimdi de Fotoğraflar uygulamasındaki "Gelişmiş Görsel Arama" özelliğiyle gündemde.

Bu özellik, varsayılan olarak etkin hâlde geliyor ve telefonunuzdaki fotoğraf verilerinizin Apple ile paylaşılmasına yol açıyor.

Geliştirici Jeff Johnson, yaptığı bir blog paylaşımıyla bu özelliğe dikkat çekti. iPhone veya Mac’inizde Fotoğraflar uygulamasının ayarlarını kontrol ettiğinizde "Gelişmiş Görsel Arama" seçeneğinin açık olduğunu fark edebilirsiniz. Bu özellik, fotoğraflarınızdaki şahsi etiketlerinizi veya tarihleri aramanıza olanak tanıyor ancak arka planda Apple’a fotoğraflarınızın verilerini gönderiyor. Apple, bu sürecin güvenli olduğunu ve kullanıcı gizliliğini korumak için çeşitli önlemler aldığını belirtiyor.

Özelliğin Apple ile iletişim süreci nasıl işliyor?

Apple'ın iddiasına göre süreç şu şekilde işliyor: Fotoğraflar cihaz içi makine öğrenimi modelleriyle analiz ediliyor ve bir tür gömme işlemi gerçekleşiyor. Daha sonra şifrelenerek Apple’ın küresel veri tabanına gönderiliyor ve orada eşleştiriliyor.

Apple’ın makine öğrenimi araştırma blogunda yer alan bilgilere göre bu gömme yöntemi, görüntülerin yalnızca ilgili özelliklerini temsil eden bir sayı dizisi oluşturuyor ve bu da doğrudan görüntü paylaşımını engelliyor.

Tabii ki bazı kullanıcılar, böyle bir özelliğin varsayılan olarak açık gelmesi yerine kullanıcının manuel onayına bırakılması gerektiğini savunuyor.

Özellik manuel olarak nasıl kapatılır?

Eğer bu özelliğin açık olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız:

iPhone’unuzda Ayarlar > Fotoğraflar yolunu izleyerek özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Mac kullanıcıları ise Fotoğraflar uygulamasının ayar menüsünden bu seçeneği bulabilir.

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