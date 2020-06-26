Apple'ın çevrimiçi müzik platformu Apple Music, iOS’in yanı sıra Android’de de hizmet veriyor. Android’de genel anlamda rakiplerinin gerisinde kalan Apple Music için bugün yeni bir güncelleme yayınlandı ve güncellemenin getirdiği en dikkat çekici özelliği, ‘kesintisiz çalma’ özelliği oldu.

Apple Music’in Android uygulaması, iOS uygulamasıyla karşılaştırıldığında performans ve işlevsellik konusunda iyi durumda değil. Apple için bu durumu daha da zorlu kılan ise Android platformunda yarışmak zorunda olduğu pek çok büyük rakibin bulunması.

Neyse ki Apple, dönem dönem güncellemeler yayınlayarak Android’deki Apple Music uygulamasını iyileştirmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan Apple Music güncellemesi ise performans iyileştirmeleriyle beraber uygulamaya yeni bir özellik de ekliyor.

Apple Music’in yeni güncellemesinin getirdiği yeni özellik, rakip uygulamalardan aşina olduğumuz kesintisiz çalma özelliği oldu. Artık Apple Music'te dinlemiş olduğunuz şarkı sona erdiğinde Apple Music, otomatik olarak benzer bir şarkıyı oynatmaya başlıyor.

Kesintisiz çalma özelliğinin yanında Apple Music’in İndirilenler menüsünde de değişiklikler göze çarpıyor. Ayrıca uygulamanın kullanılabilirliğini artıran performans iyileştirmeleri de söz konusu.

Eğer cihazınızda otomatik güncellemeler açıksa Apple Music otomatik olarak güncellenecektir. Bununla birlikte Android’de Apple Music’i denemek isteyenler buradaki bağlantıdan Apple Music’i indirebilirler.