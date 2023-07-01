Apple ve Nokia, uzun süredir devam eden patent davalarını sonlandırmak için yeni bir lisans anlaşması imzaladı.

Akıllı telefon pazarının geçmiş hükümdarı ve şimdiki hükümdarı Apple ve Nokia, yıllardır birbirlerine karşı patent ihlali iddialarıyla dava açıyordu. Bu davalar, tahmin edebileceğiniz gibi iki şirkete de hem zaman hem de para kaybına neden oluyor.

Bu duruma bir son vermek için Apple ve Nokia arasında yeni bir patent lisans anlaşması imzalandı. Bu anlaşma sayesinde iki şirket arasındaki 5G teknolojisi de dahil olmak üzere tüm patent davaları sona erecek. Ayrıca, Apple, Nokia'nın patent portföyünden belirli bir süre boyunca yararlanabilecek.

Peki anlaşmanın detayları neler?

Anlaşmanın detayları tam olarak açıklanmadı ancak Apple'ın Nokia'ya önemli bir ödeme yapacağı ve ileride de gelir paylaşımına gireceği belirtildi. Anlaşma kapsamında, Apple'ın Nokia'nın ağ altyapısı, video kodlama, kablosuz şarj gibi alanlarda patentlerini kullanabileceği ifade edildi.

Nokia, anlaşmadan güçlü taraf olarak ayrıldı zira şirketin benzersiz teknolojileri ve uzun bir patent ve teknoloji portföyü var. Nokia, 5G teknolojisiyle ilgili 5.500 patent de dahil olmak üzere toplam 20.000'den fazla patente sahip. Anlaşma kapsamında Apple, çok sayıda patente erişebilecek.

Anlaşmanın, hem Apple hem de Nokia için faydalı olacağı düşünülüyor. Apple, Nokia'nın teknolojilerini kendi ürünlerinde kullanarak daha yenilikçi ve rekabetçi olabilir. Nokia ise, patent gelirlerini artırarak yatırım yapabilecek ve pazar payını büyütebilir.