Apple OpenAI davası, şirketin OpenAI’da çalışan yaklaşık 40 eski personeline hukuki bildirim gönderdiği iddiasıyla yeniden gündemde. Apple, ticari sırlarla bağlantılı olabilecek belge ve yazışmaların korunmasını isterken sürecin birkaç yöneticiyle sınırlı kalmayabileceği düşünülüyor.

Apple ile OpenAI arasında büyüyen ticari sır gerilimi, Silikon Vadisi’nin en çok konuşulan hukuki mücadelelerinden birine dönüşebilir. Apple’ın, OpenAI bünyesinde görev yapan bazı eski çalışanlarına gönderdiği öne sürülen mektuplar, şirketin elindeki iddiaları düşündüğümüzden çok daha geniş bir çerçevede değerlendirdiğini gösteriyor.

Söz konusu bildirimler doğrudan bir suçlama veya çalışanların davaya dâhil edildiği anlamına gelmiyor. Buna karşın Apple’ın potansiyel delillerin kaybolmasını önlemek için bu adımı attığı belirtiliyor. Yani taraflar arasındaki mücadele henüz yolun başındayken, davanın kapsamı şimdiden onlarca kişiye uzanmış durumda.

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Apple’ın Eski Çalışanlardan Korumasını İstediği Kayıtlar Neler?

Financial Times’a dayandırılan bilgilere göre Apple, şu anda OpenAI’da çalışan yaklaşık 40 eski personeline “delil koruma” niteliğinde hukuki mektuplar gönderdi. Bu bildirimlerde e-postaların, mesajların, belgelerin ve davayla ilgili olabilecek diğer dijital kayıtların silinmemesi veya değiştirilmemesi isteniyor.

Bu tür mektuplar, adı geçen kişilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Amaç, ileride mahkeme tarafından talep edilebilecek bilgilerin olduğu gibi korunmasını sağlamak. Apple’ın bu kadar geniş bir çalışan grubuna yönelmesi ise şirketin ticari sır iddialarının yalnızca davada adı geçen birkaç yöneticiyle sınırlı olmadığına inandığını düşündürüyor.

Davanın Merkezinde OpenAI’ın Donanım Çalışmaları Bulunuyor

Apple’ın iddialarında eski yöneticiler Tang Tan ile Chang Liu önemli bir yer tutuyor. Tan, OpenAI’da donanımdan sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaparken Liu da şirketin donanım ekibinde çalışıyor. Apple, bu kişilerin ürün tasarımları, mühendislik süreçleri ve üretim yöntemleriyle ilgili gizli bilgileri taşımış olabileceğini savunuyor.

OpenAI ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor ve Apple’ın iddialarını destekleyen bir kanıttan haberdar olmadığını belirtiyor. Apple’ın dava dosyasında OpenAI’da 400’den fazla eski Apple çalışanının görev yaptığı bilgisinin yer alması, sürecin neden bu kadar yakından izlendiğini de açıkça ortaya koyuyor.

Apple OpenAI Davası Teknoloji Sektörünü Nasıl Etkileyebilir?

Apple, mahkemeden OpenAI’ın kendi gizli bilgilerini donanım geliştirme çalışmalarında kullanmasını engelleyecek bir karar çıkarmasını istiyor. Şirket ayrıca tazminat talep ediyor ve bazı eski çalışanlarının iş sözleşmelerini ihlal ettiğini savunuyor. Apple’a göre şu ana kadar ortaya çıkan bulgular, çok daha büyük bir tablonun yalnızca başlangıcı olabilir.

Bu dava yalnızca iki şirket arasındaki rekabet açısından önemli değil. Verilecek karar, teknoloji sektöründe çalışan transferlerinin nasıl yapılacağını ve eski çalışanların sahip olduğu kurumsal bilgilerin hangi sınırlar içinde kullanılabileceğini de etkileyebilir. Kısacası Apple OpenAI davası, yapay zekâ donanımlarından çok daha geniş sonuçlar doğurabilir.