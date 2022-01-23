Geçtiğimiz aylarda Apple'ın otomobili hakkında yeni iddialar, sızıntılar gündeme adeta çığ gibi düşmüştü. Bu sızıntılardan birisi; Apple'ın otomobili, 2025 yılında piyasaya sürülebilecek olmasıydı. Fakat ünlü Apple analisti Mark Gurman, son gelen sızıntılara göre bu projenin içinde bulunduğumuz yılda bitmesinden yana.

Apple'ın otomobil projesiyle ilgili gelişmeler geçtiğimiz aylarda gündemden düşmemişti ve sizlerle paylaşmıştık.2025 yılında Tesla ve sektörün diğer devlerine kafa tutacağı iddia edilen Apple'ın üzerinde çalıştığı otomobil projesi, âdeta gizlice yürütülüyordu.

Fakat görünen o ki Apple'ın bu projesi belirlenen takvime yetişmeyecek gibi duruyor. Apple konusundaki önemli açıklamalarıyla bilinen Mark Gurman, Apple'ın otonom otomobil projesindeki ekibin yavaş yavaş dağıldığını açıkladı.

Apple'ın Otonom araç projesinde sorunlar bitmiyor

Power On haber bülteninin son sayısında Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın otonom araba projesinden ekibinden baş mühendis ile yolları ayırdığnın bilgisini verdi.Gurman'a göre, Apple'ın otomobil ekibinin yazılım mühendisliği program yönetiminin baş mühendisi olan Joe Bass, yedi yıl sonra şirketten ayrıldı. Bass, bu ayrılığı LinkedIn sayfasında da doğruladı. Joe Bass şu anda Meta'da teknik program yönetim müdürü olarak göreve başladı.

Mark Gurman bu konu hakkında şöyle açıklama yaptı; "Bass'ın ayrılmasıyla birlikte, sadece bir yıl önce görevde olan Apple otomobil yönetim ekibinin neredeyse tamamı gitti. Dave Scott, Jaime Waydo, Dave Rosenthal ve Benjamin Lyon 2021'in başlarında ayrıldı. Araç ekibini yöneten Doug Field, 2021 Eylül ayında şirket ile bağını kopardı. Apple'ın otonom araç projesi donanım departmanından sorumlu olan Michael Schwekutsch kısa süre sonra onu takip etti. Sonra en iyi mühendisler de çıkmaya devam etti. Sonra da Bass şirketten ayrılarak Meta'ya geçti."

Gurman, 2022'nin yani içinde bulunduğumuz yılın Apple'ın araç projesi için bitme yılı olduğuna inanıyor. Kasım ayında Bloomberg, Apple'ın 2025'te otonom bir araç piyasaya sürmeyi planladığını bildirmişti.

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, Apple'ın otomobil ekibi aynı anda iki yol için uğraşıyor. Bunun birincisi; Tesla'nın mevcut araçlarında çoğuna benzer şekilde direksiyon ve hızlanmaya odaklanan sınırlı kendi kendine sürüş özelliklerine sahip bir model veya tam kendi kendine sürüş yeteneğine sahip bir versiyon oluşturmak. İkincisi ise; insan müdahalesi gerektirmeyen araç üretimi.

Çalışmanın yeni lideri Apple Watch yazılım yöneticisi Kevin Lynch oldu. Görüşmeler özel olduğu için kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Lynch'in ilk versiyonda tam otomatik sürüş sistemine sahip bir araba için bastırdığını söyledi. Detaylar geldiğinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.