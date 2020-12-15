Apple'ın Yıllardır Üstünde Çalıştığı Patent Onaylandı

Apple'ın uzun yıllardır üstünde çalıştığı bir teknolojinin patenti, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından en sonunda onaylandı. Bu patent, şifre ya da biyometrik olmadan cihazların kullanıcısını tanıyabilmesini sağlayacak.

Apple, 2009 yılında notebook, masaüstü ve TV'lerin kullanmak için bir patent başvurusunda bulunmuştu. Bu patentte cihazlar, kullanıcısı cihazların tespit alanına girdiğinde tespit ediyor ve donanımı aktif hale getiriyordu. Bunu yaparken de çeşitli radar ölçümlerini kullanıyordu.

Söz konusu patent, geçtiğimiz mart ayında ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından "Eş Konumlu Bağımsız Radar Alıcı-Vericili Elektronik Cihaz" başlığıyla yayınlanmıştı. Bu patentle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Patent ve Marka Ofisi, Apple'ın patentini resmi olarak onayladı.

Apple'dan kullanıcısını şifre ya da biyometrik kullanmadan tespit edebilen patent

Yukarıdaki FIG.1 başlıklı görselde radar ölçümlerini gerçekleştiren bir elektronik cihaz örneği gösteriliyor. Hemen altında yer alan FIG.9 başlıklı görselde ise odaya giren bir kişiyi tespit etmekte kullanabilecek 8 görüş açısı bulunan bir cihaza dair örnek yer alıyor.

Cihazın görüş açısına giren bir kişi, hayati göstergeleri ölçülerek radar ölçümlerinde belirlenebiliyor. Ayrıca yukarıdaki görselde 8 görüş açısı olan bir cihaz resmedilmiş olsa da 4 görüş açısına sahip cihaz da bulunabiliyor.

Peki, Apple'ın bu teknolojisi tam olarak ne işe yarayacak? Haberimizin girişinde de bahsettiğimiz gibi bu teknoloji sayesinde bir kullanıcı, herhangi bir şifre ya da biyometrik kullanmadan cihazı kontrol edebilecek.

Patently Apple'da yer alan habere göre Apple'ın bu teknolojiyi geliştirmesini sağlayan şey, Google'ın Pixel 4 cihazlarında tanıttığı ve Soli adını verdiğini radar sistemini geliştirmesi oldu. Bu teknoloji, Pixel 4 cihazlarda el hareketlerini de tanıyabiliyordu.