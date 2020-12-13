Apple Watch'ın EKG Algoritmasına Güncelleme Geliyor

Yeni bir rapora göre Apple Watch, yarın yayınlanması planlanan iOS 14.3 güncellemesiyle birlikte birtakım yeni özelliklere kavuşacak. Yeni özellikler arasında en dikkat çeken özellik ise güncellenen EKG algoritması gibi görünüyor.

Giyilebilir teknolojik ürünler, her geçen gün hayatımıza daha fazla entegre oluyor. Bu noktada Apple, piyasaya sürdüğü akıllı saatler ile kullanıcıların sağlığına dair pek çok bilgiyi kollarında görmesine imkân tanıyor. Öyle ki Apple Watch'ın sunduğu bu özelliklerin daha önce birçok kez hayat kurtardığına şahit olmuştuk.

Görünüşe göre Apple, akıllı saatini geliştirmeye devam ediyor. MacRumors'un paylaştığı bir rapora göre elektrokardiyografi (EKG) çekebilen Apple Watch modelleri (Apple Watch Series 4, Series 5 ve Series 6), bir sonraki güncellemeyle birlikte EKG ölçümü için yeni bir algoritmaya kavuşacak.

EKG ölçümü yapabilen Apple Watch modelleri için yeni bir algoritma geliyor:

EKG uygulaması; Apple Watch Series 4, Series 5 ve Series 6 modellerindeki elektriksel kalp sensörünü kullanarak kalp atışınızı ve ritminizi kaydedebiliyor. Cihaz, bu kayıtlarda düzensiz bir ritim türü olan atriyal fibrilasyon olup olmadığını denetleyerek size bildirim gönderebiliyor.

MacRumors tarafından ortaya çıkarılan beta koduna göreyse yeni algoritmayla birlikte EKG uygulamasına yeni özellikler eklenecek. Bu özellikler, örneğin egzersiz yaparken daha yüksek kalp atış hızlarında atriyal fibrilasyonun denetlenmesine izin verebilir. Bilmeyenler için EKG özelliği şu anda yalnızca hareketsiz olarak ölçüm gerçekleştirebiliyor.

14 Aralık Pazartesi günü yayınlanması beklenen iOS 14.3, Apple'ın Apple Watch ile çalışacak yeni fittness hizmeti Apple Fitness+ için destek sunacak ve VO2Max seviyelerinin düşük olup olmadığını öğrenmenizi sağlayacak yeni bir Kardiyo Fitness özelliği getirecek. Genel kondisyon ve kalp sağlığının yararlı bir ölçümü olan VO2Max, egzersiz sırasında ölçülen maksimum oksijen tüketimi oranı olarak da biliniyor.