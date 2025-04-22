Apple'ın Apple Intelligence ve Siri sayfasında yer alan "Şimdi Kullanılabilir" ibaresini neden değiştirdiği belli oldu.

Apple'ın resmî web sitesinde yer alan Apple Intelligence sayfasında son günlerde dikkat çeken değişikliklerin ardında Better Business Bureau'nun Ulusal Reklam Bölümü (NAD) tarafından yürütülen bir incelemenin yattığı ortaya çıktı.

NAD, Apple’ın yapay zekâ özellikleriyle ilgili yaptığı "Şimdi Kullanılabilir" ibaresinin kullanıcıları yanıltabileceği gerekçesiyle değişiklik yapılmasını talep etti.

Apple Intelligence ve Siri sayfaları güncellendi

Bugün yayımlanan basın açıklamasında NAD, Apple Intelligence sayfasının üst kısmında yer alan “Şimdi Kullanılabilir” ibaresinin, tüm özelliklerin iPhone 16 serisinin lansmanında sunulduğu izlenimini verdiğini belirtti ancak gerçekte Apple, bu özelliklerin çoğunu kademeli olarak kullanıcılara sunmayı planlıyor.

NAD, Apple’ın küçük puntolu açıklamalar ve dipnotlarla bu durumu belirtmeye çalışsa da bu ifadelerin yeterince açık olmadığını belirtti. Ayrıca Apple soruşturma sırasında bazı Siri özelliklerinin planlanan tarihten daha geç, hatta iOS 19 ile geleceğini de doğrulamıştı.

Bu bulgular doğrultusunda NAD'ın Apple'dan "Şimdi Kullanılabilir" ibaresini kaldırmasını istemesiyle birlikte Apple da bu talebe uyarak, sayfanın ilgili bölümünü güncelledi ve geciken Siri özellikleri ile Apple Intelligence sayfasının altına şu açıklamayı ekledi:

"Bu özellikler geliştirme aşamasındadır ve gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacaktır."