Apple daha önce kaldırdığı bir dizi Apple Intelligence ve Siri reklamının ardından bu sefer mevcut özelliklerden birini ele alan yeni reklamını yayımladı.

Apple, yapay zekâ destekli Apple Intelligence özelliklerinin bir kısmını ertelemiş olsa da mevcut yenilikleri tanıtmaktan geri durmuyor.

Şirketin bugün yayınladığı yeni reklam, iPhone kullanıcılarına Fotoğraflar uygulamasına gelen "Temizle" (Clean Up) özelliğini gözler önüne seriyor.

Yeni Apple Intelligence fragmanı

Clean Up, bir fotoğrafın arka planındaki dikkat dağıtan nesneleri, örneğin bir aynadaki yansıma ya da kadraja yanlışlıkla giren bir objeyi sadece tek dokunuşla kaldırmanıza imkân tanıyor. Apple, bu özelliği şöyle özetliyor:

“Apple Intelligence ile artık Clean Up aracını kullanarak fotoğraflarınızdaki gereksiz nesneleri kaldırabilirsiniz.”

Apple Intelligence özellikleri için hangi cihazlar gerekiyor?

iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

A17 Pro veya M1 ve sonrası işlemcilere sahip iPad'ler

M1 ve üzeri işlemciye sahip Mac'ler