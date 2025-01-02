Apple, 2019'da açılan Siri'ye yönelik gizlilik ihlali davasında uzlaşmayı kabul etti ve 95 milyon dolar ödeme yapacak.

Apple, Siri ile görüşmelerin izinsiz olarak kaydedildiği iddialarıyla 2019 yılında açılan toplu davada uzlaşmak için 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Uzlaşma artık Oakland, Kaliforniya’daki federal mahkemede onaylanmayı bekliyor ve anlaşma kesinleşirse Siri'nin bulunduğu iPhone ve Apple Watch sahipleri bu ödeme havuzundan paylarını alabilecek.

Davada neler oldu?

Davacı taraf, Apple’ın kullanıcı konuşmalarını izinsiz kaydederek üçüncü taraf kişi ve kurumlara aktardığını ve bu verilerin kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanıldığını iddia etmişti. Özellikle “Hey Siri” komutunun bu kayıt süreçlerini tetiklediği ve gizlilik ihlali yarattığı öne sürülüyordu.

Apple bu iddiaları reddederek suçlamaları kabul etmedi ancak 2019’daki dava sonrası bazı önemli adımlar attı:

Siri ile ilgili süreçler için bir iç inceleme başlattı.

Siri ses kayıtları için kullanıcı izinlerini güncelledi.

Kullanıcılar ne kadar ödeme alabilecek?

Anlaşmanın detaylarına göre iPhone ve Apple Watch gibi Siri özellikli cihazlar kullanan kişiler cihaz başına 20 dolara kadar ödeme alabilecek. Uzlaşma havuzundan 10 milyonun üstünde kişinin faydalanabileceği tahmin ediliyor.

Apple her ne kadar bu ödemeyi uzlaşmanın en doğru yolu olarak görse de 95 milyon dolarlık ödeme Reuters’e göre şirketin yalnızca dokuz saatlik kazancına denk geliyor.

Henüz ödemelerin nasıl sağlanacağına yönelik detaylar açıklanmadı ancak anlaşmanın resmî olarak sonuçlanmasının ardından detayların netlik kazanması bekleniyor.