Apple çok sevilen spor takip uygulaması Apple Sports, Türkiye dahil tüm dünyada kullanıma sunuldu.

Apple, 2024 yılında iPhone’lar başta olmak üzere ürünlerine “Apple Sports” ismi verilen bir uygulama getirmişti. Bu uygulama futboldan basketbola kadar birçok spordan büyük ligleri cihazınızdan gerçek zamanlı olarak takip etmenize imkân tanıyordu.

Apple Sports, şimdiye kadar sadece belli ülkelerden kullanılabiliyordu. Ancak Apple’dan gelen yeni açıklamalarla birlikte resmen daha fazla ülkeye sunulmaya başladığı açıklandı. Öyle ki Apple Sports, 90 ülkeye daha geldi. Bu genişlemeyle birlikte şu anda 170 ülkede kullanılabiliyor.

Türkiye’ye de geldi

Apple Sports’un sunulduğu 90 yeni ülke arasında Türkiye de yer alıyor. Öyle ki şu anda App Store üzerinden “Apple Sports” uygulamasını iPhone’ununuza indirebilirsiniz. Türkçeye direkt “Spor” ismiyle çevrilen uygulamayı Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz.

Apple Sports uygulamasında birçok farklı lig ve organizasyon bulunuyor. NBA, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Formula 1, NFL, Nascar, MLS, tenis organizasyonları, MLB bunlara dahil. Henüz Süper Lig desteği yok. Aynı zamanda haziranda başlayacak 2026 Dünya Kupası da uygulamaya eklendi. Özellikleri arasında maç skorlarını canlı olarak ekrandan sürekli takip etme, takım ve oyuncu istatistikleri, turnuva braketleri gibi şeyler var.