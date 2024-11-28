Belkin'in Apple tarafından satılan bazı ürünleri, aşırı ısınma nedeniyle geri çağrıldı. Kullanıcılar, ürünlerini iade etmeleri için bilgilendirildi.

Belkin, Apple Watch için BoostCharge Pro Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı ve 10K Taşınabilir Güç Kaynağı (BPD005) ürünlerini patlama riski nedeniyle geri çağırıyor. Şirket bu ürünleri satın alan kullanıcılara tam para iadesi yapacaklarını açıkladı.

Aksesuar üreticisi Belkin, üretim hatası nedeniyle taşınabilir kablosuz şarj cihazının aşırı ısınarak patlama riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle ürünlerini geri çağırma kararı aldı.

Patlayan ürünlere karşı kullanıcıları uyarıyor

Belkin, bu ürünleri kullanan tüketicilere tam para iadesi yapacağını duyurdu. Şirket yetkilileri, geri çağırma listesinde yer almayan diğer Belkin ürünlerinin güvende olduğunu ve herhangi bir yaralanma bildirimi almadıklarını belirtti. Yetkililer, taşınabilir güç kaynağının çöpe veya geri dönüşüme atılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Belkin, bu ürünleri satın alanların cihazlarını hemen kullanmayı bırakmaları, güç kaynağından ayırmaları ve daha fazla talimat için şirketle iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı. Cihazların güvenli ve kuru bir yerde saklanması gerektiğini de ekledi.