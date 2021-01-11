Belkin, CES 2021 fuarı kapsamında yeni kablosuz kulaklıkları SoundForm Freedom True Wireless Earbuds’ı tanıttı. Yeni kulaklıklar gücünü Snapdragon'un Qualcomm WCC3046 Bluetooth yonga setinden alırken, kullanıcıya 8 saat kullanım süresin sunuyor.

CES 2021 fuarı ile birlikte yeni cihazlar tanıtılmaya devam ediyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Belkin, fuar kapsamında SoundForm Freedom True Wireless Earbuds adını verdikleri yeni kablosuz kulaklıklarını görücüye çıkardı.

Snapdragon'ın Qualcomm QCC3046 adlı yonga setinden güç alan bu kulaklık, çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. SoundForm, IPX5 su geçirmez sertifikası sayesinde, tere ve yağmura karşı koruma özelliğine sahip bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor.

SoundForm Freedom True, 8 saat kullanım süresine sahip

Şirket, yeni kulaklıklarının çıkış tarihi ve satış fiyatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak SoundForm kulaklıkların Apple AirPods kulaklıklara rakip olabileceği söyleniyor. SoundForm, sahip olduğu çevresel gürültü engelleme özelliği ile birlikte konuşma sırasında hat üzerinde yaşanan arka plan gürültüsünü minimuma indirmeyi hedefliyor.

SoundForm Freedom True Wireless Earbuds’ın şarj kutusu 20 saat batarya desteği sunarken, tek şarjda 8 saate kadar kullanım süresine sahip olan kulaklık, aynı zamanda QI olarak adlandırılan kablosuz şarj standardını da bünyesinde barındırıyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Belkin, yeni kulaklıkları hakkında herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı. Ancak şirketin bir önceki modeli SoundForm True Wireless Buds kulaklıkların 60 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman, yeni kulaklıkların 60 ila 120 dolar arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor.