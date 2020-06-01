Apple, tvOS 13.4.6 Güncellemesini Yayınladı

Geçtiğimiz hafta Apple TV'ler için tvOS 13.4.5 güncellemesini yayınlayan Apple, aradan çok geçmeden tvOS 13.4.6 güncellemesini kullanıma sundu. Apple TV ve Apple TV 4K cihazlarına indirilebilen bu güncelleme, iyileştirmelere ve hata gidermelerine odaklanıyor.

Cupertinolu teknoloji devi Apple, dördüncü ve beşinci nesil Apple TV modelleri için tvOS 13.4.6 güncellemesini bugün yayınladı. Bildiğiniz gibi Apple’ın tvOS güncellemeleri, neredeyse her zaman küçük boyutlarda oluyor ve tıpkı bugünkü güncelleme gibi dışa dönük önemli değişikliklerden ziyade hata düzeltmeleriyle bazı küçük özelliklere odaklanıyor.

tvOS 13.4.5 güncellemesinden yaklaşık bir hafta sonra yayınlanan bu güncelleme de diğerleri gibi Apple TV ve Apple TV 4K modelleri için bazı iyileştirmeler ve hata gidermelerini içeriyor. Bu sebeple tvOS 13.4.6 güncellemesinde sizleri bekleyen büyük bir değişikliğin olmadığını söyleyebiliriz. Yine de tvOS 13.4.6 güncellemesini Apple TV ya da Apple TV 4K cihazlarınıza yüklemek istiyorsanız hemen aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz.

Apple tvOS 13.4.6 güncellemesi nasıl yüklenir?

Apple TV, yeni bir güncelleme yayınlandığında genellikle size bir güncelleme olduğunu bildirir ve bu bildirime tıklayarak güncellemeyi kolayca yapabilirsiniz ancak bazı zamanlarda bu bildirim cihazınıza gelmemiş olabilir veya o anda ‘Güncellemeyi daha sonra yap’ seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Her iki durumda da Apple TV güncellemesini elle yalnızca birkaç dakika içerisinde yapabilir, Apple TV ve Apple TV 4K cihazlarınızı en güncel tvOS sürümünde çalıştırabilirsiniz. Bu noktada tvOS 13.4.6 güncellemesini yüklemek için şu adımları takip edebilirsiniz: