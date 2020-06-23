Apple, dün akşam saatlerinde başlayan WWDC 2020’de birçok Apple markalı cihazın işletim sisteminin yeni sürümünü tanıttı. Apple’ın dün tanıttığı işletim sistemleri arasında Apple TV’lerin işletim sistemi olan tvOS’un yeni sürümü, tvOS 14 de bulunuyor.

Apple, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl geliştirici konferansını çevrimiçi olarak gerçekleştiriyor. Apple, WWDC 2020’de beklendiği gibi yeni ürünlerini ve yazılımlarını bir bir tanıttı. WWDC 2020’de iPhone’ların işletim sistemi iOS’in yeni sürümü iOS 14 ve Mac’lerin işletim sistemi macOS’un yeni sürümü macOS 10.16 (macOS Big Sur) da dahil olmak üzere Apple’ın hemen hemen bütün işletim sistemlerinin yeni sürümleri tanıtıldı.

Apple, diğer işletim sistemleriyle beraber Apple TV’lerin işletim sistemi tvOS’un yeni sürümü olan tvOS 14’ü de tanıttı. tvOS 14, getirdiği birçok yeni özellikle Apple TV’leri daha da yetenekli cihazlar haline getirmeyi vadediyor.

tvOS 14 ile gelen yenilikler

tvOS 14’le gelen özelliklerden göze ilk çarpanı, Home uygulaması oldu. Home uygulaması, Apple HomeKit akıllı ev sistemleriyle entegrasyon sağlayacak. Bu sayede akıllı ev sistemleri Apple TV üzerinden kontrol edilebilecek. Home uygulaması sayesinde HomeKit’in bağlı olduğu bir kapı zili çalındığında televizyonun ekranın bir pencere açılarak kapıyı çalanın fotoğrafını gösterecek.

tvOS 14’le gelen bir diğer yeni özellik ise Apple Arcade kullanıcılarını ilgilendiriyor. tvOS 14 artık birden fazla Apple Arcade hesabının aynı cihaz üzerinde açık tutulmasına izin verecek. Arcade kullanıcıları, yarıda bıraktıkları oyunları kendi hesaplarına geçerek rahatlıkla oynayabilecekler. Çoklu Arcade hesabı desteğinin yanında oyun kumandası desteği de tvOS 14’le birlikte geldi. Xbox Elite 2 ve Xbox Adaptive Controller artık Apple TV’lerde kullanılabilecek.

Apple, tvOS 14’le beraber resim içinde resim özelliğini de genişletti. Artık televizyon izlerken aynı anda farklı uygulamalara girilebilir ve hatta AirPlay sayesinde cihazlar arasında görüntü paylaşılabiliyor.

Apple, tvOS 14’le beraber Apple TV’lere ses paylaşım özelliği de sunuyor. Ses paylaşım özelliği sayesinde birden fazla kullanıcı kendi AirPods’unu kullanarak televizyondaki yayının sesini kulaklık üzerinden dinleyebilecek. Birçok yeni özellikle gelecek tvOS 14, sonbaharda yayınlanacak.