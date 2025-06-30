Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın henüz duyurmadığı iOS 26 özellikleri üzerinde çalıştığını açıkladı. Peki bu özellikler neler? Apple, neden böyle bir şey yaptı?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu ayın başında düzenlediği WWDC 2025 etkinliklerinde iOS 26'yı resmen duyurdu. iOS'un yeni tasarım dili Liquid Glass başta olmak üzere pek çok özellik, çok büyük olasılıkla eylül ayı içerisinde kullanıma sunulacak. Ancak gelen haberler, iOS 26'nın anlatılandan fazlasını sunabileceğini gözler önüne seriyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 26 ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama, Apple'ın iOS 26'da duyurmadığı bazı özellikler olduğunu ortaya koydu. Mark Gurman'a göre Apple'ın böyle bir şey yapmasının nedeni, WWDC 2024 etkinliklerinde duyurulmuş olan bazı iOS özelliklerinin bugün bile kullanıma sunulmamış olması. Yani Apple, geçmişte yaşananlardan ders almıştı.

Peki iOS 26'nın duyurulmayan özellikleri neler?

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 26'nın duyurulmayan özelliklerinden ilki, iOS 26'yla geleceği açıklanan Canlı Çeviri özelliği ile ilgili. Kaynağımız, Apple'ın bu özelliği AirPods'lar için de geliştirmekte olduğunu söylüyor. Kullanıcılar, bu özelliğin yayımlanması ile gerçek zamanlı Canlı Çeviri özelliği için bir seçeneğe daha sahip olacaklar.

iOS 26'nın duyurulan özellikleri için:

Apple'ın üzerinde çalıştığı bir diğer duyurulmamış iOS 26 özelliği ise Wi-Fi bağlantıları için bir senkronizasyon sunacak. Bir modem için tanımladığınız oturum açma bilgisi, diğer Apple cihazlarına otomatik olarak aktarılacak. Bu sayede modem bağlantıları için ayrı ayrı oturum açmaya gerek kalmayacak. Bakalım Apple, bu özellikleri ne zaman kullanıma sunacak...