Epic Games’in, İngiltere’de Apple’a Açacağı Dava Reddedildi

Fortnite’ın yapımcısı Epic Games’in İngiltere’de Apple’a açmaya hazırlandığı dava reddedildi. Öte yandan Google ile Epic Games arasında gerçekleşecek dava, İngiltere mahkemelerine taşınabilecek.

Epic Games son dönemde elektronik pin ve oyun içi satın alımlar nedeniyle Google ve Apple’la büyük tartışmalar yaşamış, sonuç olarak Fortnite’ı tüm mobil platformlardan çekme kararı vermişti.

Epic Games, rekabet yasasını ihlal ettiklerini iddia ederek her iki ABD’li şirkete de İngiltere’de dava açmaya karar vermişti. Epic Games, Apple ve Google’ın ABD’li şirketler olması nedeniyle İngiltere’nin davaya bakıp bakamayacağı ise büyük tartışma konusu olmuştu.

İngiltere mahkemesi davayı kısmen reddetti

Yargıç Roth, İngiltere’nin Epic Games ve Apple arasında yaşanan anlaşmazlık konusunda en iyi yerin İngiltere olduğuna “ikna” olmadıklarını, ancak Google davası için farklı düşünüldüğünü belirtti. Google’ın İrlanda’da bulunan yan şirketleri ve farklı lokasyonlarda bulunan iştirakleri nedeniyle bu davanın İngiltere’de görülebileceğini belirtiyor.

Apple’ın da İrlanda’da şirketi olduğu ancak Epic Games’in mahkeme dosyasında bu şirketin gösterilmediği iddia ediliyor. Epic Games şu anda ABD’de ve İngiltere’de Google’a dava açmış ve sonucunu bekliyor. Açıkçası Epic Games için Google’a açılan davanın herhangi bir hükmü de yok keza Fortnite Google Play’den indirilmese de Android telefonlarda apk çalıştırmanın birçok yolu var. Ancak Apple tarafında bu çok mümkün değil hatta Epic Games’in Apple’la olan kavgasını kan davasına dönüştürebileceği de konuşuluyor.

Davanın Esas Sebebi Nedir?

Bilindiği üzere Android ve App Store’da oyun içi marketlerde elektronik ödeme yöntemlerinin kullanılması yasak. Apple ve Google net bir şekilde ödemelerin sadece kendi ödeme sistemleri üzerinden yapılmasına izin veriyor. Epic Games ise bunu haksız rekabete yol açmak olarak görüyor. Normalde dijital oyun kodlarının PC oyunlarında olduğu gibi Android ve App Store’da yer alan uygulamalar içinde kullanılması gerektiğine inanıyor.

Bu noktada davayı kimin kazanacağı şimdilik bilinmiyor. Epic Games davasının sonucunu gözlemleyen ekipler arasında Tencent Game (Pubg Mobile), EA Games, Supercell gibi firmalar da bulunuyor. Burada alınacak karar diğer mobil oyun geliştiricileri için de emsal sayılacak.

Davanın sonucu ne olacak bilinmez ancak Fortnite’ı kısa zaman içerisinde mağazalarda göremeyeceğimiz kesin.