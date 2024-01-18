Netflix, Apple Vision Pro için bir uygulama geliştirmeyeceği gibi mevcut iPad uygulamasının da başlıkta kullanılmasına izin vermeyecek. Vision Pro alanlar, Netflix'ten "bir şey" izlemek istediklerinde tarayıcıdan Netflix açmak durumunda olacaklar.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple Vision Pro'ya özel bir Netflix uygulaması bulunmayacak. Ayrıca Netflix, iPad uygulamasının da Vision Pro'ya yansıtılmasına izin vermeyecek. Zaten Apple da tanıtım sırasında başlığa özel uygulaması bulunacak platformlar arasında Netflix'i saymayarak bu durumu işaret etmişti.

Her ne kadar Vision Pro kullanıcıları Disney Plus, Max, Amazon Prime Video ve Paramount Plus'ın özgün uygulaması ile içeriklere erişebilecek olsalar da Netflix'e erişim için yalnızca tek bir alternatifleri bulunuyor, o da tarayıcı üzerinden platforma erişmek.

Apple Vision Pro'da Netflix izlemek için tarayıcı kullanılacak

Bu durumda da içeriklerin sürükleyiciliği düşecek. Görüntü kalitesi zaten tarayıcıdan tarayıcıya değişen Netflix, ayrıca içeriklerin çevrimdışı olarak indirilmesine de izin vermeyecek ve çözünürlüğe sınır koyacak.

Netflix'in Meta tarafından geliştirilen Quest başlığı için geliştirdiği bir uygulaması bulunuyor ancak bu uygulama da pek güncel sayılmaz. Yine de 3499 dolarlık (bugünün kuruyla 105 bin TL) bir başlık alıp sonra istenilen içerikleri izleyememek oldukça rahatsız edici olabilir.

Netflix, Mac kullanıcılarını örnek verdi

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Netflix sözcüsü Kumiko Hidaka, "Üyelerimiz, Vision Pro'da Netflix'in keyfini tarayıcıdan çıkarabilecekler, tıpkı üyelerimizin Mac'te Netflix'in keyfini çıkarabildikleri gibi." ifadelerini kullandı. Yani Netflix tarafında şimdilik bir değişiklik yok gibi gözüküyor.

Apple Vision Pro, Disney Plus ve Apple TV'de 3 boyutlu filmler ve deneyimler sunacak.