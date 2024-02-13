Apple, Vision Pro için yeni bir yazılım güncellemesi yayımladı. Bu yazılım güncellemesi ile karma gerçeklik başlığındaki en büyük sorunlardan biri çözüldü. Unutulan şifreler, artık kullanıcılar tarafından değiştirilebilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen karma gerçeklik başlığı Vision Pro için bir yazılım güncellemesi yayımladı. Bu güncelleme ile Apple Vision Pro'nun işletim sistemi visionOS'un güncel yazılım sürümü, "1.0.3" olarak revize edildi. Peki bu güncelleme, tüketicilere neler vadediyor?

Apple Vision Pro, piyasaya sürüldüğünde çok önemli bir eksiğe sahipti. Kullanıcılar, cihazlarının şifrelerini sıfırlayamıyorlardı. Yani cihazın kilidini açan şifre unutulursa yapacak bir şey kalmıyor, Apple Vision Pro'nun Apple servisine götürülmesi gerekiyordu. Hatta bunu bir haberimizde sizlerle paylaşmıştık.

Güncelleme, Vision Pro'ya şifre sıfırlama özelliği getirdi

Apple Vision Pro için yayımlanan 1.0.3 kodlu visionOS sürümü, kullanıcılar için kritik önem arz eden bu sorunu çözdü. Kullanıcılar, yeni güncelleme ile şifre sıfırlama özelliğini kullanmaya başladılar. Artık şifrelerin unutulması durumunda Apple servislerine gitmeye ve cihazı sıfırlatmaya gerek olmayacak. Kullanıcı, şifre değişimini kendisi yapacak.

Apple Vision Pro, yeni bir cihaz ve hâl böyle olunca bazı yazılımsal eksikleri olması normal. Apple da bu tür eksikleri yazılım güncellemeleri ile çözmeye çalışıyor. Bakalım ilerleyen günlerde, karma gerçeklik başlığının nasıl eksiklere sahip olduğu tespit edilecek ve bu eksikler için nasıl çalışmalar yapılacak...

Apple Vision Pro inceleme videomuza göz attınız mı?

Apple Vision Pro, günlük kullanımda nasıl bir deneyim sunuyor?