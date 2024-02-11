Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple'ın Vision Pro üzerinde çalışan ekibinden bazı kişiler, karma gerçeklik başlığının günlük kullanıma uygun olması için henüz gidilecek çok yol olduğunu düşünüyor. Gurman ise Vision Pro'nun denemek için para ödenmesi gereken bir prototip olduğunu söyledi.

Apple Vision Pro, yaklaşık 10 gün önce resmi olarak satışa çıktı. Gelen haberler, Vision Pro'nun daha ön sipariş sürecinde 200 bin satış adedini geçtiğini söylüyordu. Henüz yalnızca ABD'de satışa sunulan bir ürünün bu denli yüksek satış adetlerine ulaşması Apple adına sevindirici bir gelişme elbette ancak kullanıcı sayısı arttıkça Vision Pro'nun "defoları" da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Vision Pro kullanıcılarının şikayetleri genel olarak fazla ağır olması ve buna bağlı olarak terletmesi, boyun ağrısına neden olması ve Vision Pro'nun temas ettiği yerlerde iz kalması; batarsa süresinin uzun süreli kullanıma izin vermemesi, az sayıda Vision Pro'ya özel geliştirilmiş uygulama bulunması ve elbetteki yazılımdaki hatalar. Yani Vision Pro'nun hem donanımsal hem de yazılımsal kusurları bulunuyor.

Apple Vision Pro, 4. nesilde günlük kullanıma uygun olacak

Bloomberg'den Mark Gurman, bu haftaki Power On bülteninde tam olarak Vision Pro'nun bu kusurlarını ele aldı. Vision Pro'nun bir "iPad katili" olabileceğini söyleyen Gurman, bunun gerçekleşmesi için Vision Pro'nun ideal formuna ulaşması gerektiğini ifade ediyor ki bunun ancak 4. nesil Vision Pro'da mümkün olacağını söylüyor.

Mark Gurman'ın Apple'a yakın güvenilir kaynakları olduğunu daha önce pek çok kez sizlere söylemiştik. Aynı kaynaklara göre Apple'ın karma gerçeklik başlığı üzerinde çalışan ekibinden bazı kişiler, Vision Pro'nun günlük kullanıma uygun gelişmiş bir ürün olarak kabul edilmeden önce yapılacak çok şey olduğunu düşünüyor. Gurman, iPhone ve iPad'e bakarak Vision Pro'nun ancak 4. nesilde ideal forma kavuşacağını tahmin ediyor.

"Vision Pro aslında bir prototip"

Vision Pro ile ilgili şu anki en büyük sorun, fazlasıyla büyük ve ağır olması. Eğer Vision Pro'yu evde ya da ofiste saatlerce takacağımız bir gelecek hayal ediyorsak, ağrısız sızısız takabileceğimiz bir cihaz olması büyük önem taşıyor. Dolayısı ile Apple'ın yeni nesil Vision Pro'lardaki en büyük ar-ge çalışmalarının tasarım üzerine olacağını tahmin edebiliriz.

Mark Gurman, Vision Pro'nun iPad'in yerine geçebilmesi için donanımsal açıdan büyük iyileştirmeler alması, yazılımının güncellenmesi, uygulama geliştiriciler ve içerik üreticilerle anlaşmalar yapılması gerektiğini ifade ederken "O zamana kadar Vision Pro aslında bir prototip; sadece onu test etme ayrıcalığı için Apple'a ödeme yapmanız gerekiyor." dedi.

Apple Vision Pro'yu denediğimiz videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz