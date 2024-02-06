Apple Vision Pro'da şifre sıfırlama özelliğinin bulunmadığı anlaşıldı. Kullanıcıların tek çaresi, cihazı Apple'a göndermek. Ancak bu durum, yakın bir gelecekte değişecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tıpkı iPhone ve iPad'lerde olduğu gibi ekran kilidine sahip olan cihazın, şifresinin unutulması hâlinde değiştirmek için hiçbir yöntem olmadığı anlaşıldı. En azından şimdilik.

Aslına bakacak olursak Apple Vision Pro, göz taraması teknolojisi sayesinde kilidini açıyor. Ancak cihazın yeniden başlatılması durumunda, şifrenin bir kereliğine mahsus olmak üzere girilmesi gerekiyor. İşte bu şifreyi unutan kullanıcılar, ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacaklar gibi görünüyor. Zira Apple Vision Pro'da ekran kilidini sıfırlamanın hiçbir yolu bulunmuyor.

Apple, bunun için bir yazılım geliştiriyor: Ancak Mac'e özel

Apple Vision Pro'nun ekran kilidi şifresini unutan bir kullanıcının yapabileceği tek şey, cihazı Apple'a göndermek ve sıfırlanmasını sağlamak. Ancak yakın bir gelecekte, bu durum değişecek. Kullanıcılar, Mac için geliştirilen bir yapılandırıcı yazılım sayesinde Vision Pro'yu sıfırlayabilecekler. Peki Mac bilgisayarı olmayanlar ne yapacak? İşte bu soru, şu an için yanıtsız.

Apple'ın neden böyle bir şey yaptığını merak etmiş olabilirsiniz. Hemen açıklayalım. Apple Vision Pro ile ikinci bir cihazı bağlamanızı sağlayacak bir yol yok. Hâl böyle olunca Vision Pro sahipleri, şu an için şifre sıfırlama özelliğinden mahrum kalmış oldular.