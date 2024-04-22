Apple'ın 3500 dolarlık karışık gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, ilk günlerindeki heyecanın ardından pek de ilgi görmüyor. Başlığın mağaza satışları günden güne düşüyor.

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik başlıklarının makus kaderi olarak her ürün piyasaya bir heyecanla çıkıyor ancak bir süre sonra ürünlere gösterilen ilgi kaybolup gidiyor. Öyle gözüküyor ki benzer bir durum Apple Vision Pro için de söz konusu. ABD'deki perakendeciler ve Apple mağazaları, Vision Pro talebinde bir düşüş söz konusu olduğunu belirtiyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, konuştuğu perakendecilerin "Demolar için talep çok düşük. Randevu alan kişiler genelde gelmiyor ve satışlar da -en azından belli lokasyonlarda- günde birkaç taneden haftada birkaç taneye düşmüş duruma. Apple'ın da kendi ana sayfasında pazarlama çalışmalarını arttırması gerekti. İnternet sitesinin en üstünde dev bir Vision Pro reklamı var -cihaz Şubat ayında satışa çıktığından bu yana en agresif pazarlama hamlesi." ifadelerini kullandığını aktardı.

Sorun Vision Pro'da olmayabilir

Öte yandan bu durumun nedeni Apple Vision Pro'nun başarısız olması ya da piyasa koşullarındaki bir anormallik olmayabilir. Daha en başından beri artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ürünleri beklenen ilgiyi görmüyor. Kullanıcıların bu cihazlara olan ilgileri zaman içerisinde sönüp gidiyor.

Üstelik bu durum sadece satın alma davranışlarına da yansımıyor. Cihazları hâli hazırda satın almış olan kişilerin de kullanımları zaman içerisinde ciddi şekilde düşüyor. Bu cihazlar için insanları bağlayacak uygulamaların da eksikliği bu durum üzerinde etkili oluyor Ayrıca bu başlıkların sosyal ortamlarda kullanılamaması da talebi etkiliyor.