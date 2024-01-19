Bir YouTube sözcüsü, Apple Vision Pro için uygulama geliştirmeyeceklerini, kullanıcıların YouTube'a web tarayıcı üzerinden ulaşabileceğini söyledi. Ayrıca Spotify'ın da Vision Pro için uygulama yayımlamayacağı söyleniyor.

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Netflix'in Apple Vision Pro için bir uygulama yayımlamayı planlamadığını, hatta mobil uygulamasının Vision Pro'ya yansıtılmasını da engelleyeceğini, Vision Pro sahiplerinin sadece tarayıcı üzerinden Netflix izleyebileceklerini aktarmıştık. Şimdi, bu Vision Pro karşıtlığı kervanına yeni platformların katılacağını öğrendik.

The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre tıpkı Netflix gibi YouTube da Vision Pro için bir uygulama geliştirmeyi planlamıyor. YouTube sözcüsü Jessica Gibby, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, "YouTube kullanıcıları, Apple Vision Pro'daki Safari üzerinden YouTube'a erişebilecekler" ifadelerini kullandı.

App Store'daki en popüler uygulamalar, Vision Pro'da olmayacak

Dahası Bloomberg'ün haberine göre Spotify da Vision Pro için bir uygulama geliştirmeyi planlamıyor ve mobil uygulamasının kullanılmasını da desteklemeyecek. Dolayısı ile Netflix ve YouTube gibi Spotify da sadece Vision Pro'daki web tarayıcı üzerinden kullanılabilecek. Bu arada Spotify sözcüsü Gray Munford'un Spotify'ın Vision Pro planları hakkında açıklama yapmayı reddettiğini belirtelim.

MacStories tarafından paylaşılan bilgilere göre App Store'daki en popüler 46 uygulamadan hiçbiri, satışa ilk çıktığı dönemde bir Vision Pro uygulamasına sahip olmayacak. Elbetteki App Store'daki popüler uygulamalar listesi her zaman değişebilir ve bu uygulamalardan bazıları en azından mobil uygulamasının Vision Pro'da kullanılmasına izin verebilir ancak yine de iPhone'da ve mac'te yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamaların Vision Pro'da bulunmaması, kullanıcı deneyimi açısından büyük bir eksi yazacaktır.