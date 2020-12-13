Şimdiye Kadarki En Detaylı Güneş Lekesi Fotoğrafı Çekildi

2021 yılında inşası tamamlanması beklenen Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, şimdiye kadarki en detaylı Güneş lekesi fotoğrafını yakaladı. Teleskobun, önümüzdeki yıllarda çok daha çarpıcı görüntülere imza atması bekleniyor.

Bilim insanları, şimdiye kadar çekilmiş en detaylı Güneş lekesinin çarpıcı ve bir o kadar da ayrıntılı görüntüsünü yayınladı. Hawaii'ye bağlı Maui adasında bulunan Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu ile 28 Ocak tarihinde çekilen görüntü, Güneş'in yüzeyindeki 20 kilometreye kadar olan küçük manyetik yapıları gösteriyor.

Güneş'i gözlemlemek için şimdiye kadar üretilmiş en büyük teleskop olan Inouye Güneş Teleskobu, Ulusal Bilim Vakfı (NFS) tarafından işletiliyor. 2013 yılında inşasına başlanan teleskobun inşası henüz tamamlanmamış olsa da şimdiden etkileyici görüntüler sunmaya başladı. Bilim insanları, teleskobun gelecekte Güneş hakkında çok daha fazla detayı ortaya çıkaracağını söylüyor.

Şimdiye kadarki en detaylı Güneş lekesi görüntüsü:

Kaydedilen görüntü, Güneş'in yalnızca küçük bir bölümünü oluştursa da yaklaşık 16.100 kilometrelik genişliğiyle Dünya'yı kolayca içine alabilecek kadar büyük. Güneş lekesine baktığınızda dış bölgelerin daha aydınlık, merkezin ise karanlık olduğunu fark edebilirsiniz.

Karanlık bölge, Güneş'in içindeki ısının yüzeye ulaşmasını engelleyen manyetik alan yoğunlaşmasını gösteriyor. Bu karanlık alanın sıcaklığı, lekenin parlak kısımlarına kıyasla daha düşük olmasına rağmen yine de bu alanın 4.100 santigrat dereceden daha fazla olduğunu ve dolayısıyla ölümcül olduğunu unutmamak gerekiyor.

NSF'ye göre karanlık bölgeden uzanan çizgiler, yoğun manyetik alanların ve aşağıdan kaynayan sıcak gazların bir araya gelmesiyle oluşan sıcak ve soğuk gaz parçalarını gösteriyor.

Konu hakkında konuşan Astronomi Araştırma Üniversiteleri Birliği Başkanı Matt Mountain, dünyanın en gelişmiş Güneş teleskobu sayesinde artık inanılmaz derecede ayrıntılı görüntüler yakalanabileceğini ve bu sayede Güneş'in aktivitesi hakkında daha detaylı bilimsel çalışmalar yapılabileceğini söyledi.