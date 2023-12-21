Apple'ın, ABD'de Watch 9 ve Watch Ultra 2 satışını yasaklayan kararın ertelenmesine ilişkin başvurusu reddedildi. Apple, bu kez cidden sert kayaya çarpmış gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son birkaç gün Apple Watch 9 ile Apple Watch Ultra 2 nedeniyle gündemde. Bunun nedeni, ABD'de Apple ile tıbbi teknoloji şirketi Masimo arasındaki patent anlaşmazlıkları. Masimo, Apple'ın yeni akıllı saatlerinde kullandığı SpO2 sensörlerinin, kendilerine ait olan patentleri ihlal ettiğini söylüyor. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından yapılan incelemelerde Masimo'nun haklı olduğuna karar verildi.

Hâl böyle olunca Apple, Watch 9 ile Watch Ultra 2'nin satışlarını durdurmak zorunda kaldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ABD'deki satışlar, önümüzdeki gün itibarıyla durdurulacak. Gelen son haberler ise Apple'ın, bu kez gerçekten sert kayaya çarptığını gösteriyor. Çünkü ITC, Apple'ın erteleme başvurusunu da kabul etmedi.

Apple'ın yasaklamadan kurtulma girişimleri devam ediyor

Bloomberg'in yayımladığı bir habere göre Apple, erteleme başvurusunu kaybetmiş olsa da yasaktan kurtulmak için elinden geleni yapıyor. Hatta yazılım güncellemesi gibi seçenekler de masaya yatırılmış durumda. Ancak bunların sonuç verip vermeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Bu arada; Apple ile ilgili kararın sadece ABD'yi kapsadığını belirtelim. Bu süreçte ABD'deki teknoloji perakendecileri, Apple Watch 9 ile Watch Ultra 2 satışlarına, stokları tükenene kadar devam edecekler. Apple'ın resmî satış mağazaları, 24 Aralık itibarıyla akıllı saatleri raftan kaldıracak. 26 Aralık itibarıyla da Apple, yeni nesil akıllı saatlerini ABD'de satamayacak.