Apple’ın ilk microLED ekranlı Apple Watch modeliyle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. İddiaya göre Ultra model olacak cihaz, %10 daha büyük ekran ve daha yüksek bir fiyata 2026’da tanıtılacak.

Apple’ın akıllı saatleri Apple Watch’larda OLED ekranları bırakıp microLED’e geçmek istediği uzun zamandır biliniyordu. Yaz aylarında çıkan sızıntılarda bunun ilk olarak Ultra modelde gerçekleşeceği ve ilk microLED’li Apple Watch Ultra’nın 2026’da, yani beklenenden daha geç geleceği öne sürülmüştü.

Bugün ise bu konuda yeni bilgiler ortaya çıktı. TrendForce’un tedarik zincirine dayandırdığı kaynaklar, microLED’li Apple Watch Ultra’yla ilgili önemli detaylara ulaşmamızı sağladı.

Ekran büyüyecek, fiyat artacak

Sızıntıya göre Apple Watch Ultra, tahmin edildiği gibi 2026 yılında tanıtılacak. Buna ek olarak şirket, yeni cihazda çok daha büyük bir ekran kullanacak. İddia, microLED’li Apple Watch Ultra’nın 2,12 inç ekranla geleceğini söylüyor. Şu anki Ultra modellerin 1,93 inç ekranının olduğunu düşünürsek bu, %10 civarında artış demek.

Ayrıca cihazın şu anki modelden daha pahalı olacağı da iddia ediliyor. TrendForce’a göre Apple, OLED yerine microLED kullanmak için 2.5, 3 kat daha fazla para ödeyecek. Bu da şimdikinden yüksek bir fiyata çıkış yapabilme ihtimalini güçlendiriyor.

Apple’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı microLED paneller, birçok konuda iyileştirme sunabilecek. Bu ekranlar, daha yüksek parlaklık ve ekran yanmasını azaltma gibi avantajlara sahip. Aynı zamanda güç tüketimi de daha verimli. Şirketin teknolojiyi uzun vadede iPhone gibi ürünlerine getirme planı da var.