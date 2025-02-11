Apple Watch Series 10 kullanıcıları, hoparlör ses seviyesinin zamanla azaldığını ve medya oynatma sırasında sesin düşüş yaşadığını bildirdi. Sorun henüz çözülmedi.

Apple Watch Series 10 kullanıcıları, hoparlör ses seviyesinin zamanla düştüğünü ve cihazın ses çıkışında sorunlar yaşandığını paylaştı. Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre özellikle medya oynatma sırasında ses seviyesi belirgin şekilde azalıyor.

Apple Watch Series 10'da hoparlör sorunu olduğu ortaya çıktı. Şikayette bulunan bazı kullanıcılar ise telefon görüşmeleri sırasında sesin boğuk ve düşük seviyede geldiğini söylüyor.

Hoparlör sorunu yaşayan kullanıcılar çözüm bulamıyor

Apple’ın destek forumlarında yapılan paylaşımlara göre, Apple Watch Series 10’un hoparlörü ilk başta normal çalışsa da birkaç ay içinde ses seviyesinde belirgin bir düşüş yaşandığı bildirildi. Kullanıcıların aktardığına göre, Apple sorunun çözümü için cihazın servise gönderilmesini öneriyor. Ancak bazı kullanıcılar, değişim yapılan saatlerde de aynı sorunun tekrar ettiğini belirtti.

Ses sorununun, Apple Watch Series 10’un önceki modellere kıyasla farklı bir hoparlör yapısına sahip olmasından kaynaklanabileceği belirtiliyor. Önceki modellerde hoparlörler ağırlıklı olarak telefon görüşmeleri için kullanılırken bu modelde medya oynatma özelliğinin eklenmesiyle hoparlör sisteminde değişiklik yapıldığı ifade ediliyor.

Apple, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu netlik kazanmazken kullanıcıların çözüm için Apple Destek’e başvurmaya devam ettiği bildirildi.