Apple'ın hayat kurtarmasıyla meşhur akıllı saati Apple Watch, bu kez yanlış ihbarla gündem oldu. Bir spor salonu, ihbar nedeniyle polisler tarafından 'basıldı'.

Bugüne kadar pek çok kişinin hayatını kurtarmasıyla manşetlere taşınan Apple Watch, son olarak fıkra gibi bir olayla gündeme geldi. Avustralya’da spor salonunda eğitim veren bir antrenör, yanlışlıkla yaklaşık 15 silahlı polis ekibinin spor salonunu basmasına yol açtı.

Muay Thai antrenörü Jamie Alleyne, öğrencisini çalıştırdığı sırada bir anda spor salonuna bir polisin girdiğini gördü ve yanına gitti. Ardından aralarında sivil polislerin de olduğu 15'e yakın polis daha bölgeye geldi. Polisler, silahlı çatışma ihbarı almıştı.

İhbar, Jamie’nin Apple Watch’undan yapılmıştı:

"Bunun yaşandığına hala inanamıyorum! Apple Watch'um Siri'yi etkinleştirdi, ardından bir antrenman sırasında yanlışlıkla Acil Servisleri aradı ve yaklaşık 15 polis geldi. Delilik."

Polisleri bölgeye intikal ettiren bu ihbar, bir şekilde kendi kendine aktifleşen ve çevresindeki sesleri yanlış anlayan Siri tarafından yapılmıştı. Jamie’nin kolundaki saat, antrenman sırasında Jamie’nin “1-1-2” gibi vuruş komutlarını acil numarayı aramak olarak algılamıştı.

Üstelik bu vuruşlar sırasında Jamie, öğrencisinin yumruk atması için yastıkları elinde tutuyordu. Dolayısıyla her bir vuruşla birlikte Siri, ‘pat’ şeklinde ses de duyuyordu.

Yine aynı şekilde Jamie’nin öğrencisinin vuruşları için söylediği ‘Good shot (iyi vuruş)’ gibi sözleri de Siri için silahlı çatışmanın işaretiydi. Haliyle Siri, polis ekiplerine Jamie adına ulaştı ve silahlı çatışma ihbarında bulundu.

Polis ekipleri gerçeği öğrendiğindeyse bir gerilim yaşanmadı. Jamie’nin paylaştığına göre ekipten biri “artık bizimle dövüşmek zorundasın.” şakası yaptı, olay kahkahalarla sona erdi. Jamie ise Apple Watch’undaki Siri’yi devre dışı bıraktı.