Apple'ın geniş kitlelerce kullanan akıllı saat modelleri, iPhone 8'den X'e geçişteki gibi büyük bir tasarım değişikliğine gidebilir.

Apple’ın zaman zaman hayat kurtardığını gördüğümüz watch modelleri, her seferinde yeni özellikleriyle akıllı saat pazarında yön verici olmayı başarıyor. En son çıkan watch 8 ve Ultra modelleriyle de bunu tekrar görmüş olduk. Her yıl bu cihazların diğer Apple cihazlarıyla birlikte güncellendiğini de görüyoruz.

iPhone modellerinde Apple’ın, 10. modele özel olarak köklü bir tasarım değişikliğine gittiğini gördük. iPhone X ile gelen bu değişiklik, 14 serisine kadar kendisini göstermiş, 14 Pro’larda ise daha güncel bir versiyona dönülmüştü.

Şimdi de analist Mark Gurman’ın iddialarına göre Apple Watch, iPhone X’in kaderini paylaşacak.

Gurman’ın iddialarına göre yeni modelde kordonların takılması ve bağlanması için manyetik alanlar kullanılacak. Bu yöntemin sebebiyse Apple’ın, yeni Watch modelini olabildiğince ince yapmaya çalışması. Aynı sırada bunun, daha büyük bir batarya için alan sağlayacağı da söyleniyor. Fakat bu tasarım pratiğe aktarılırsa, maalesef önceki Apple Watch kordonları yeni modelle uyumlu olmayacaktır. Neyse ki bu konunun kesinliği yok.

Bu gelişmeye ek olarak Apple’ın, alışık olduğumuz her yıl ürün çıkarma stratejisini kenara koyup bu tempoyu yavaşlatmak istediği de iddia ediliyor. Apple Watch X’in son olarak kan şekeri ölçümü gibi özelliklerle gelebileceği de söyleniyor.

Bunun haricinde Apple’ın yeni jenerasyon Watch Ultra ve iPhone’larda micro-LED ekran üzerinde çalıştığı da biliniyor. Sizin yeni nesil Apple Watch’dan beklentileriniz neler?