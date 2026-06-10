Apple Watch'lara yerleşik Telegram geldi. Uygulamanın özelliklerini saatten kullanabileceksiniz.

Ülkemizde de çok popüler olan Telegram, dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformlarından biriydi. Şimdi ise Apple Watch sahibi olan Telegram kullanıcılarını çok sevindirecek bir haber geldi.

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Telegram’ın yerleşik Apple Watch uygulaması resmen yayımlandı. Artık Apple Watch akıllı saatlere sahip kullanıcılar, direkt olarak saatleri üzerinden Telegram’ın özelliklerinden yararlanabilecekler.

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Mesajları görüp yanıtlayabileceksiniz

Telegram’ın yerleşik Apple Watch uygulaması, kullanıcılara birçok özelliğe erişme imkânı tanıyacak. Direkt olarak saatler üzerinden Telegram’dan size gelen mesajları görebileceksiniz, o mesajları yanıtlayabileceksiniz. Böylece hiç telefonunuzu açma ihtiyacınız kalmayacak.

Telegram’ın aslında 2015 yılında bir Apple Watch uygulaması çıkmıştı. Ancak o uygulama birkaç yılın ardından iptal edilmişti. O zamandan beri de kullanıcılar üçüncü taraf uygulamalar kullanıyordu. Yeni uygulamayla artık buna gerek kalmayacak ve resmî Telegram uygulamasına direkt Apple Watch üzerinden erişebileceksiniz.