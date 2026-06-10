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Apple Watch'a Telegram Uygulaması Geldi!

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Apple Watch'lara yerleşik Telegram geldi. Uygulamanın özelliklerini saatten kullanabileceksiniz.

Apple Watch'a Telegram Uygulaması Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ülkemizde de çok popüler olan Telegram, dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformlarından biriydi. Şimdi ise Apple Watch sahibi olan Telegram kullanıcılarını çok sevindirecek bir haber geldi.

Telegram’ın yerleşik Apple Watch uygulaması resmen yayımlandı. Artık Apple Watch akıllı saatlere sahip kullanıcılar, direkt olarak saatleri üzerinden Telegram’ın özelliklerinden yararlanabilecekler.

İçerikten Görseller

Apple Watch'a Telegram Uygulaması Geldi!
telg

Mesajları görüp yanıtlayabileceksiniz

telg

Telegram’ın yerleşik Apple Watch uygulaması, kullanıcılara birçok özelliğe erişme imkânı tanıyacak. Direkt olarak saatler üzerinden Telegram’dan size gelen mesajları görebileceksiniz, o mesajları yanıtlayabileceksiniz. Böylece hiç telefonunuzu açma ihtiyacınız kalmayacak.

Telegram’ın aslında 2015 yılında bir Apple Watch uygulaması çıkmıştı. Ancak o uygulama birkaç yılın ardından iptal edilmişti. O zamandan beri de kullanıcılar üçüncü taraf uygulamalar kullanıyordu. Yeni uygulamayla artık buna gerek kalmayacak ve resmî Telegram uygulamasına direkt Apple Watch üzerinden erişebileceksiniz.

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