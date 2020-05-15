ABD’li teknoloji devi Apple, geliştiriciler için watchOS 6.2.5‘in beşinci beta sürümünü bugün itibarıyla yayınladı. Söz konusu sürümde, öncekilerde olduğu gibi rutin hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yer alıyor. watchOS 6.2.5 beta 5’i indirmek isteyen okuyucularımız, haberde yer alan talimatları izleyebilirler.

Apple, watchOS 6.2.5‘in dördüncü beta sürümü yayınlandıktan bir hafta sonra beşinci beta sürümünü de resmen yayınladı. watchOS 6.2.5, Suudi Arabistan’da yaşayan kullanıcılar için EKG özelliğini ve düzensiz kalp ritmi bildirimlerini içeriyor. İlk dört betada yeni bir şey keşfedilmemişti. Aynı şekilde bugün yayınlanan yeni beta sürümünde de sadece hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yer alıyor.

Cupertinolu teknoloji devinin akıllı saat ailesi Apple Watch’un kalbinde yer alan watchOS yazılımı, Apple’ın dört işletim sistemi arasından yüklemesi en karmaşık olanı. Apple Watch'unuza bir sertifika yüklemeniz, ardından yazılımı iOS 13.4.5 beta sürümünü çalıştıran iPhone'unuza indirmeniz ve çalıştırmanız gerekir. Zor değil, ancak biraz sabır gerekiyor.

watchOS 6.2.5'in beşinci beta sürümü, çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor

Geliştiriciler, watchOS 6.2.5‘in beşinci beta sürümünü, iPhone>Watch>Genel>Yazılım Güncelleme bölümüne giderek iPhone'daki özel ‌‌‌Apple Watch‌‌‌ uygulaması aracılığıyla veya Apple Geliştirici Merkezi üzerinden ücretsiz olarak yükleyebilirler.

Yeni yazılımı kurmak için ‌‌‌Apple Watch‌‌‌ şarjının en az yüzde 50 olması ve şarj cihazına takılı olması gerektiğini de belirtelim. Bu arada, watchOS 6.2.5‘in yeni betasını yüklemek için iPhone'unuzda iOS 13’un geliştirici beta sürümünü kullanmanız gerekiyor.

Yeni betayı yüklemek için iPhone'unuzda iOS 13’un geliştirici beta sürümünü kullanmanız gerekiyor

Beta sürümünün doğrulama aşamasında hata alırsanız, tekrar deneyin. Bir kez daha başarısız olursanız, Apple Watch'un iPhone ile bağlantısını kaldırın yeniden eşleştirin, ancak eşleştirmenin süreci biraz zaman alıyor. Bu nedenle doğrulama işleminin gerçekten başarısız olduğuna emin olduktan sonra bu adımı atmanızda fayda var. Henüz resmi bir tarih olmasa da, watchOS 6.2.5’in beşinci beta sürümünün halka açık versiyonun yakında yayınlanacağı tahmin ediliyor.