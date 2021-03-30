Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda online olarak yapılacak. Glow and Behold sloganıyla yapılacak etkinliğin tarihi de duyuruldu.

Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2021, bu yıl 7 – 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. iOS 15, macOS 12 ve watchOS 8’in duyurulacağı etkinliğin sloganı “Glow and Behold.” Covid tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleşecek etkinlikte birçok sürpriz yapılması bekleniyor. WWDC’nin bir yazılım konferansı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Geçtiğimiz yıllarda WWDC’de sürpriz yapıp iMac ve iPad Pro’yu duyuran Apple’ın bu yılda böyle bir sürpriz yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Gün içinde yaptığımız haberde WebKit içinde iOS 15, macOS 12 güncellemesinin gizlendiğini duyurmuştuk. Bununla beraber etkinlikte, Apple geliştiricilerini destekleyecek yeni araçlar sunulacağı duyuruldu.

Duyuru görseli bir mesaj mı veriyor?

Duyuru görselinde kullanılan memojinin Macbook’a bakarken gözlüklerinden yansıyan görüntüde “takvim” oldukça net bir şekilde görülüyor. Ancak biraz daha detaylı bakacak olursanız Apple’ın uzun zamandır beklenen VR kulaklığı ve AR gözlüklerinin mesajının verildiği görülebiliyor. WWDC’de bu yıl VR kulaklıkları veya AR gözlüğünün duyurulması efsane bir gelişme olabilir.

Apple’ın başkan yardımcısı Susan Prescott, bu yıl yapılacak WWDC 2021 konferansının gelmiş geçmiş en büyük ve görkemlisi olması adına çalıştıklarını belirtti. Apple’ın aynı zamanda bu yıl geliştirdikleri yeni işlemciler konusunda da bir duyuru yapabilmesi oldukça muhtemel. Donanım geliştiriciler konferansının ardından yapılacak, WWDC etkinliğinde bambaşka duyurular da görebiliriz. Aslında tahminler için donanım geliştiriciler toplantısının bitmesini beklemek gerekiyor.

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