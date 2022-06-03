Apple'ın her yıl gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinin 2022 yılı ayağı da şimdiden merakla beklenmeye başladı. Peki, 6 Haziran'da yapılacak etkinlikte şirket hangi yeni ürün, hizmet ve yazılımlarını gösterecek?

Apple’ın her yıl merakla beklenen etkinliklerinden birisi için daha gün saymaya başladık. Şirketin yeni yazılımlarına odaklandığı Worldwide Developer Conference (WWDC) etkinliğinin 2022 yılı ayağı, 6 Haziran – 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliği ilk gününde her zaman olduğu gibi Apple, yepyeni yazılımlarını, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtacak.

Peki önümüzdeki salı günü başlayacak WWDC 2022 etkinliğinde neler göreceğiz? Apple, her zamanki gibi etkinlikte neler gösterileceğine dair resmi bir açıklama paylaşmasa da etkinliğin kapsamı ve önceki yıllarda gördüklerimizden yola çıkarak bu konuda pek çok nokta atışı tahmine sahibiz. Gelin, WWDC 2022’de neler görebileceğimize bakalım.

Apple’ın WWDC 2022’de neler göstermesi bekleniyor?

Yepyeni iOS işletim sistemi sürümü: iOS 16

WWDC etkinliğinin en beklenen duyurusu, elbette iPhone telefonlarda bulunan iOS işletim sisteminin yeni sürümü olacak. Bugüne kadar öğrenilen bilgilere göre iOS 16, iPhone’lara pek çok yeni özellik getirecek. Bu özellikler arasında kilit ekranına widget gibi özellikleri olan arka planlar ve always-on kilit ekranının da yer alması bekleniyor.

Bunun yanı sıra yeni iOS sürümüyle Mesajlar ve Sağlık uygulamasında da önemli geliştirmeler bekleniyor. Apple’ın yeni sürümüyle birlikte Mesajlar uygulamasının sesli mesajlara ‘gelişmiş özellikler’ getireceği ve Sağlık uygulamasına uyku takibi özelliğini getireceği söyleniyor. Bunların yanı sıra yeni sürümde araç kaza tespiti, acil durumlar uydudan iletişim ve bildirimlerde önemli geliştirmelerin de geleceği dillendiriliyor.

iPadOS 16:

iPad’lerin işletim sisteminin yeni sürümündeyse iPad’leri daha da bir dizüstü bilgisayara dönüştürecek özellikler bekleniyor. Hatta yeni işletim sistemi sürümünün, bugüne kadarki en büyük güncellemelerden birisi olması bekleniyor. Güncellemenin yeniden tasarlanan çoklu görev arayüzüne önemli yenilikler getireceği söyleniyor.

watchOS 9:

Apple’ın akıllı saatlerinin işletim sisteminin yeni sürümündeyse yeni güç tasarrufu modu merakla bekleniyor. Bununla birlikte akıllı saatlere spor ve sağlık takibini geliştirecek yeni özelliklerin geleceği ifade ediliyor.

macOS 13:

Tabii etkinliğin iOS ile birlikte en fazla ilgi çekecek bir diğer öğesi de yeni macOS işletim sistemi sürümü macOS 13 olacak. Yeni işletim sistemiyle birlikte Mac bilgisayarlarda Mesajlar, Mail, Notlar ve Safari gibi uygulamaların tasarımının değişmesi gibi özellikler bekleniyor. Fakat daha hangi özelliklerin geleceği henüz bilinmiyor.

Yeni Mac Pro bilgisayar da geliyor olabilir!

Önümüzdeki salı gününü heyecanlı kılacak bir detaysa Apple’ın yepyeni bir Mac Pro bilgisayar tanıtacağına dair oluşan beklenti. İlk olarak Bloomberg’ten Mark Gurman tarafından paylaşılan detaylara göre Apple, bu bilgisayarını mayıs – haziran ayı arasında tanıtacaktı. Bu da yeni bilgisayarı bu etkinlikte görebileceğimize işaret ediyor. Tabii Apple’ın Mac Pro için ayrı bir etkinlik düzenlemesi de ayrı bir olasılık.

Sanal/Artırılmış gerçeklik gözlüğü de gelecek mi?

Apple’ın uzun yıllardır üstünde çalıştığı bilinen sanal/artırılmış gerçeklik gözlüklerinin ne yazık ki bu yıl da tanıtılması beklenmiyor. Gözlüklerin 2023 yılında tanıtılacağı iddia ediliyor. Öte yandan Apple, yakın zamanda bu gözlüklerin çok yakında geleceğini doğrulayan bir gelişmeyle gündeme gelmişti. Şirket, ‘realityOS’ isimli yeni bir işletim sistemi adının telif haklarını almıştı.